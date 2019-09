Real Madrid : La Ligue des Champion ? Varane connait la recette

Ce mardi, avant le match contre le PSG en Ligue des Champions, Raphaël Varane, le défenseur du Real Madrid, était présent en conférence de presse.

« Il faudra faire peu d’erreurs pour gagner »

« Les compteurs sont remis à zéro comme chaque saison »

Nous cherchons à développer notre équilibre. Notre dernière deuxième période n’était pas bonne, mais nous nous améliorés. Nous devons être capables de le faire sur 90 minutes. Nous travaillons là-dessus.L’objectif, c’est toujours de gagner. Madrid est un club ambitieux, les objectifs sont toujours élevés. Il y a eu des changements, et même si nous sommes dans une saison de transition, notre but est toujours le même. Nous sommes concentrés sur le terrain.Ce n’est pas le mot, parce qu’on aura un adversaire de qualité en face de nous. Ça fait partie d’une saison, il y a des joueurs parfois absents. On s’attend à un match difficile face à une très belle équipe. Nous devrons être performants, faire un match plein pendant 90 minutes. C’est ce dont on a besoin.Sergio est un grand joueur. Il est important pour ce club. Nous devons nous adapter. Personne ne va jouer tous les matchs. Nous avons un super effectif et nous devons faire un grand match, peu importe qui joue.J’aimerais bien avoir une recette. Je ne pense pas que ce soit une question de chance au tirage. Il faut être présents au bon moment, efficaces surtout, réussir à tuer les matchs quand on en a l’occasion. Les matchs de haut niveau se jouent sur des petits détails, un positionnement ou une passe. Il faut une concentration de tous les instants et une grande motivation. Il n’y a pas de recette particulière, mais il faut aborder tous les matchs comme une finale.Le public va les pousser. On s’attend à un match compliqué. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer des deux côtés. Il faudra faire peu d’erreurs pour gagner le match.C’est spécial. Nous adorons jouer cette compétition et je suis impatient d’évoluer en France. Je veux que l’équipe continue à s’améliorer. Nous voulons bien démarrer cette compétition. Nous savons combien il est difficile de gagner la Ligue des Champions et nous voulons bien commencer.L’expérience, c’est toujours un plus, mais ça ne fait pas tout. Les compteurs sont remis à zéro comme chaque saison et il faut bien commencer. Le PSG commence aussi à engranger de l’expérience aussi. Il y aura beaucoup d’intensité, on sait comment aborder ce match. Il faudra être très concentrés et appliqués dans tout ce qu’on va faire. On va essayer de poser des problèmes à l’adversaire. On vient avec l’ambition de gagner, comme toujours avec le Real Madrid.Bien sûr. En l’absence de Sergio Ramos et Marcelo, ce sera le vétéran. Il fait partie des cadres depuis des années. Sa carrière parle d’elle-même, il impose le respect et il est particulièrement en forme. C’est un joueur en pleine maturité, très complet. On va avoir besoin de lui dans ce match et dans notre saison.Je suis toujours motivé. J’ai toujours été un compétiteur, avec l’envie de continuer à gagner. Le Real est un club très exigeant, il nous demande beaucoup d’efforts et de sacrifices. On doit apprendre à se battre, à gagner. C’est une façon d’être, c’est en moi et je ne peux pas le changer. Tant que je jouerai au football, ce sera ainsi.