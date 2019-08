Real Madrid : Hazard forfait

Eden Hazard, victime d’une lésion à la cuisse gauche, a déclaré forfait pour l'entrée du Real Madrid contre le Celta Vigo lors de la première journée de Liga, samedi. Le Belge sera éloigné des terrains durant trois à quatre semaines.

Bale et James finalement retenus ?



Communiqué médical de Hazard.#RealMadrid

— Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) August 16, 2019

Décidément les recrues estivales du Real Madrid ne sont pas à la fête durant la préparation. Après Luka Jovic et Ferland Mendy, c’est cette fois Eden Hazard qui va devoir observer une période de repos forcé. Ce vendredi et à la veille du premier match de Liga contre le Celta Vigo, le club madrilène a annoncé le forfait du Belge pour cette journée et pour les deux suivantes. « Après les tests effectués après l’entraînement de ce jour par le service médical du club, notre joueur Eden Hazard souffre d’une lésion à la cuisse gauche. Un point sera refait d’ici trois à quatre semaines », peut-on lire sur le communiqué médical de la Casa Blanca. Recruté 100 millions d’euros cet été et nouvelle tête d’affiche des Galactiques chers à Florentino Perez, Hazard va donc devoir patienter avant de faire ses débuts officiels en Liga sous les ordres de Zinedine Zidane.Si cette absence d’un mois de l’ancien joueur de Chelsea est une mauvaise nouvelle pour le club, elle en est peut-être une bonne pour Gareth Bale et James Rodriguez, annoncés sur le départ. Présent en conférence de presse ce vendredi, Zidane a d’ailleurs affirmé que les choses avaient changé concernant l’avenir de ces deux indésirables. « Il semblait que (Bale) allait partir mais aujourd'hui il est ici avec nous, a constaté le technicien. La dynamique change, les choses changent. Désormais, je vais compter sur lui, comme sur les autres. Je vais compter sur tous les joueurs qui sont ici. Il a sa place, c'est un joueur important et j'espère que tous les joueurs essaieront de me compliquer la tâche à l'heure de composer l'équipe ». Même son de cloche concernant le Colombien, annoncé au Napoli ou à l’Atlético Madrid ces dernières semaines. « Il est en forme et je suis content de l’avoir », a assuré ZZ. Comme quoi une blessure et les cartes sont totalement redistribuées.