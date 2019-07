Real Madrid : Eden Hazard choisit le numéro de ... David Beckham !

Nous avons disputé cinq matches difficiles contre de bonnes équipes et nous sommes maintenant en demi-finale, alors je pense que tout ce qui arrive est désormais du bonus, car nous sommes une très jeune équipe. Presque toute notre équipe joue cette compétition pour la première fois. Nous sommes une bonne équipe avec de grandes qualités, nous avons l'envie de gagner et de faire de notre mieux. Pour remporter des matches comme ceux-là, il faut être très bien préparé mentalement, alors j'espère que nous pourrons continuer à utiliser cette manière de procéder lors des prochaines rencontres.Nous savons que c'est presque comme une finale ! L'Algérie, l'une des meilleures équipes d'Afrique, a des joueurs de qualité, mais nous avons aussi confiance et après le match contre l'Afrique du Sud, nous avons plus de passion et nous attendons avec impatience le match. Nous devrons jouer ensemble et nous battre. Je suis sûr que si nous faisons la même chose que ce que nous avons fait contre le Cameroun et l’Afrique du Sud, nous avons de bonnes chances de gagner.Pour chaque équipe, il est de plus en plus difficile et long de gagner le tournoi. Mais pour les fans, c'était très divertissant, car ils regardent plus de matches et ils voient la qualité qu'il y a en Afrique.J'ai l'habitude de jouer numéro 10 alors je me sens plus à l'aise avec cette position qui me donne plus de liberté pour jouer avec le ballon et marquer des buts. Quand je joue avec le Nigeria dans cette position, c'est mieux.Quand Arsène vous parle, il parle avec vous, il vient avec toute cette sagesse et cette expérience acquises au fil des années auprès des grands joueurs qu’il a formés. Chaque fois que je lui parlais, j'en sortais avec des connaissances et de l'expérience, il m'aidait beaucoup à être l'homme que je suis maintenant. Il a entraîné beaucoup de joueurs au cours de sa carrière, alors je dois me servir de toute l'expérience qu'il m'a apportée pour devenir le joueur que je suis maintenant. Il a une grande responsabilité.Cela devient plus difficile chaque saison. Liverpool aurait pu remporter le titre, mais City l’a fait la saison dernière et nous allons donc faire face à une autre saison difficile. Je suis plus préoccupé par le fait qu'Arsenal fasse mieux et fasse partie du top quatre et récupère sa place en Ligue des Champions. C'est le plus important pour nous, car nous ne voulons plus être confrontés à deux saisons sans joueur la Ligue des Champions.J'ai affronté Serge Aurier au PSG, ce fut le match le plus difficile pour moi, non seulement en attaque, mais aussi en défense, il courait trop et c'était un défenseur offensif, donc c'était un match très difficile.Eden Hazard était le meilleur joueur de Premier League, c'est un joueur très habile qui a beaucoup d'influence sur son équipe, mais il est parti maintenant.Difficile à dire car il y a trop de bons joueurs. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Eden Hazard et d'autres, mais pour moi, Cristiano Ronaldo est le meilleur. Il est très offensif, c'est un leader et il marque beaucoup de buts.