Real Madrid : Dani Ceballos rêve d'y réussir

Prêté à Arsenal, Dani Ceballos se prépare à faire son retour au Real Madrid. Le milieu de terrain a l'ambition d'y réussir.

Ceballos rêve d'un retour gagnant au Real

Dani Ceballos lance un appel du pied prononcé. Alors que le talentueux milieu espagnol confiait récemment qu'il avait été oublié par Zinedine Zidane, le joueur prêté à Arsenal par le Real Madrid a entrepris de se rappeler au bon souvenir du coach français. ", s'est enflammé Ceballos au micro de la TVE.a ajouté le joueur que les médias madrilènes envoient pourtant au Betis Séville. Le milieu de terrain a des préoccupations plus immédiates, lui qui se prépare au retour de la Premier League après avoir effectué des tests pour le coronavirus avec Arsenal. "Nous avons passé le test il y a 48 heures et toute l'équipe s'est avérée négative", a-t-il expliqué. Ceballos, qui estime par ailleurs que le Championnat anglais pourrait reprendre le 20 juin, promet d'être à la hauteur des ambitions placées en lui dans le futur. "Le meilleur de Dani Ceballos est encore à venir. Je veux me sentir important et être un leader", a ajouté le joueur. Reste à savoir si ce message parviendra aux oreilles de Zizou.