Real Madrid - Carvajal : « Zidane a implanté une philosophie »

Dani Carvajal a évoqué l'exigence qu'amène le fait d'être un joueur du Real. Il a aussi parlé de son coach.

Pour Carvajal, Zidane travaille beaucoup

Le Real Madrid est l'un des plus grands clubs du monde et s'y imposer n'est pas chose aisée, surtout lorsqu'on vient du centre de formation du club et que l'on découvre des stars à chaque poste. Dani Carvajal en sait quelque chose : «Il suffit de deux mauvais matchs pour que tu sois remis en question. Tu fais une mauvaise passe et tu entends les gens murmurer. On sait que le Bernabeu est très exigeant et est compliqué. Tu dois savoir qu’il y a de bons et de mauvais moments mais tu dois toujours donner le meilleur de toi-même », a indiqué le défenseur latéral espagnol dans un entretien à GQ.Dani Carvajal apprécie la méthode Zinédine Zidane et la philosophie instaurée par Zizou depuis son arrivée sur le banc du Real. « La clé du succès, c’est d’être une équipe et d’être tous unisbien que l’équipe n’était pas bien. De la chance ? Oui mais je pense que l’entraîneur travaille beaucoup, il a confiance en tous ses joueurs et il sait l’effectif qu’il a, comment et quand utiliser chaque joueur et ça, c’est très, très bon », a-t-il louangé.