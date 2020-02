🔴FLASH - Real Madrid: nouveau coup dur pour Eden Hazard !

L’entraineur lyonnais a Ă©voquĂ© les objectifs que lui et ses hommes se sont fixĂ©s pour la fin de l’exercice 2019/2020. Et il espĂšre bien les remplir.

Comme le PSG, l’Olympique Lyonnais est encore en course sur quatre fronts diffĂ©rents cette saison. L’équipe rhodanienne est qualifiĂ©e dans les deux Coupes nationales, dispute les huitiĂšmes de la Ligue des Champions et reste en course Ă©galement pour finir sur le podium du championnat. Le programme est corsĂ© mais les Gones croient en leurs forces, et surtout ils savent ce qu’ils veulent. Dans un entretien donnĂ© Ă L’Equipe, l’entraineur Rudi Garcia a indiquĂ© que des prioritĂ©s ont mĂȘme Ă©tĂ© tracĂ©es pour la suite du parcours. « Gagner un trophĂ©e et remonter sur le podium. On est taillĂ©s pour ça. L'OL se doit d'ĂȘtre dans la plus grande des Coupes europĂ©ennes », a-t-il confiĂ©.

Garcia défend son bilan face aux « gros »

Lyon a donc les yeux rivĂ©s essentiellement sur le trio de tĂȘte de la Ligue 1, et ce peu importe le retard actuel au classement (7e Ă 6 points de la troisiĂšme place). Ou encore le bilan nĂ©gatif face aux Ă©quipes qui sont mieux positionnĂ©es qu’eux. Garcia ne s’embarrasse d’ailleurs pas de ces donnĂ©es chiffrĂ©es : « Les Coupes, ça reste des matches, non ? Lille, mĂȘme si c'est aux tirs au but, Nantes, 4e en L1 quand on les a rencontrĂ©s, Marseille aussi... On peut leur faire dire ce qu'on veut aux stats. Je m'en sers d'ailleurs aussi quand ça va dans mon sens (sourire). À l'arrivĂ©e, ce qui compte, ce sont les rĂ©sultats. »

Le dernier trophĂ©e de Lyon remonte Ă 2012 et le meilleur moyen de mettre un terme Ă cette longue attente c’est d’aller chercher la Coupe de France ou celle de la Ligue. Pour cela, il faudra rĂ©ussir la performance d'Ă©carter le PSG, mais Garcia se veut ambitieux : « Ça fait trop longtemps que Lyon n'a pas gagnĂ© quelque chose (2012). Donc il faut rĂ©ussir Ă remporter une Coupe ». Enfin, hors de question de nĂ©gliger la C1 actuelle. MĂȘme si un ogre se prĂ©sente Ă eux la semaine prochaine en 8es de finale (la Juventus), il y a l’envie d’aller plus loin. Et l’entraineur a dĂ©jĂ identifiĂ© la meilleure recette pour y parvenir : « Ne pas prendre de buts Ă domicile. Mais on doit aussi leur poser des problĂšmes si on veut se donner des chances de qualification. Et on va tout faire pour rĂ©aliser l'exploit... »