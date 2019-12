Real Madrid: Benzema vers une prolongation ?

Au début de la saison, nous avions comme objectif de figurer parmi les 3 premiers à la trêve ; c’est un objectif qui a été atteint. Nous avons connu des hauts et des bas, mais grâce à une bonne dose de détermination, nous avons tenu bon. Nous n’étions pas disposés à jouer la Ligue Europa, nous venons de loin et aujourd’hui nous sommes qualifiés pour les seizièmes de finale de cette compétition. Je pense que nous avons réalisé de grandes choses au cours de cette première partie de la saison. Et donc, nous avons des raisons d’être fiers. Je pense que le bilan est satisfaisant.C’est un plus. Il y a effectivement une satisfaction personnelle ; parce que pour un défenseur, la fonction principale c’est de défendre. Quand on a l’occasion de marquer, la joie est en effet particulière, compte tenu notamment des difficultés qui existent dans le championnat belge.Il y a une légère différence en effet ; il y a beaucoup plus de rivalité entre les clubs du championnat belge. Contrairement au championnat tchèque, en Belgique, il y a au moins 7 clubs capables de terminer champion. Du coup, les matchs sont d’un niveau plus élevé que ceux du championnat tchèque où j’ai passé de très bons moments.J’étais arrivé à un moment où j’estimais avoir tout gagner avec le Slavia de Prague : le championnat, la Coupe, le titre de meilleur défenseur de la saison etc. Il était temps pour moi d’aller voir ailleurs, d’embrasser un nouveau challenge au sein d’une nouvelle équipe. J’avais besoin de changer d’air et me frotter à un nouvel environnement et à de nouveaux clubs. Je suis content d’avoir fait ce choix, je me sens bien à La Gantoise et je remercie le Slavia pour tout ce qu’il m’a donné. Ce club fait partie de ma famille.