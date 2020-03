Real Madrid : Benzema évoque Mbappé

Dans une vidéo, le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba a indiqué qu'il voulait gagner des trophées avec les Reds Devils. Il ne serait donc pas sur le départ ?



Pogba attend son premier trophée depuis trois ans



Ceux qui ont clamé que Paul Pogba se projette déjà à l’après-MU doivent peut-être revoir leur jugement. Non, l’international tricolore n’est pas vraiment pressé de quitter sa formation anglaise. Et il l’a prouvé à travers un message posté sur les réseaux sociaux du club.L'ex-Turinois a, pour rappel, été arrêté en décembre à cause d’une blessure à la cheville. Et son retour à la compétition devait se faire en ce début de printemps, mais a été différé à cause de la suspension du championnat.Accompagné dans cette vidéo de son coéquipier Jesse Lingard, Pogba s’est d’abord adressé aux fans en les priant de « rester chez eux » et apporter leur contribution à la lutte contre le coronavirus. Ensuite,« J'espère que les choses vont s'améliorer très vite et nous pourrons reprendre la compétition. J'espère que nous pourrons vous montrer que nous sommes prêts et que nous voulons renouer avec la conquête des trophées », a-t-il déclaré. Le dernier titre glané par la Pioche avec son club est la Ligue Europa en 2017. Il ne l’a pas oublié et espère pouvoir bientôt revivre les mêmes moments de joie. « C'était notre deuxième trophée de la saison et j'étais vraiment content. C'est de cela qu'il s'agit pour Manchester United: gagner des trophées », a-t-il conclu.