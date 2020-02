Real Madrid : Benzema entre dans l'histoire du club

Avec une 132eme passe décisive ce dimanche face à Osasuna, Karim Benzema est devenu le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid.

Aucun Français ne fait mieux que Benzema à l'étranger

À défaut d’établir celui des buts, Karim Benzema s’est offert le record de passes décisives sous le maillot du Real Madrid. Une performance des plus gratifiantes et qui en dit long sur la trace qu’il a laissée à Bernabeu. En lançant Lucas Vazquez pour le but de 3-1 lors des dernières minutes du match contre Pampelune,C’est une passe de plus que son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo.Benzema a établi cette marque en dix saisons et demies passées à Bernabeu. La campagne le plus prolifique est celle de 2012/2013 lorsqu’il avait cumulé 13 passes décisives. Une marque qu’il peut très bien aller chercher durant l’exercice en cours puisqu’il en est à 6 actuellement, et qu’il reste encore 15 matchs à jouer.Pour rappel, il possède aussi le statut du meilleur buteur français hors Ligue 1, avec un total de 161 réalisations à son compteur.