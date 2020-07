Real Madrid : Benzema apprécie Bilbao

Dimanche, l’attaquant français Karim Benzema va retrouver l’équipe qui lui réussit le plus dans le championnat espagnol, l’Athletic Bilbao.

Zidane aime aussi Bilbao

Dans le cadre de la 34eme journée de la Liga, le Real Madrid rend visite à l’Athletic Bilbao dimanche (à 14h). Un déplacement qui doit particulièrement inspirer Karim Benzema. Et pour cause,. Il totalise 11 réalisations et 5 passes décisives contre cet adversaire. Une statistique à laquelle il songera très certainement au moment de fouler la pelouse de San Mamés, même si actuellement il n’a pas trop besoin de se motiver pour être performant et faire briller sa formation merengue. Depuis la reprise de la compétition, il est le joueur du Real le plus en vue avec Sergio Ramos avec 3 buts et une passe décisive à son actif.Benzema n’est pas le seul dans le camp du Real à se réjouir d’une opposition à venir face à l’Athletic. Ça doit aussi être le cas de Zinédine Zidane.De manière générale, le tout dernier revers du Real contre les Rojiblancos remonte à 2015 lorsque Carlo Ancelotti était encore entraîneur des Merengue. Cela fait neuf confrontations d’affilée sans succès pour Bilbao contre les représentants de la capitale (quatre nuls et cinq défaites). La série se prolongera-t-elle ce week-end ?