Real Madrid : Benzema adore Séville

«Proposer une CAN avec les équipes B...»

⚠️ AFCON 2021 Changes from @CAF_Online ⚠️ 🗣️Reactions from Jurgen Klopp regarding the changes " it's an obvious problem, you play a tournament in the middle of the season"#FrunSports #AFCON2021 pic.twitter.com/kXyAOiGpgL — Front Runner (@FrunSports) 17 janvier 2020

a exprimé sa consternation quant à la programmation de laaprès la confirmation que le tournoi aura lieu entre janvier et février de l'année prochaine. >> Officiel : la CAN 2021 se jouera en hiver ! Interrogé ce weekend sur ce changement de date, le manager des’est engagé dans un long monologue pour pester contre ce rétropédalage des instances africaines, mais aussi et surtout pour défendre ses joueurs: «, a-t-il clamé.Comment est-ce possible que celui qui emploie le joueur ne puisse pas décider si le joueur doit rester ou non. »L’ancien entraineur de Dortmund a suggéré comme solution que lane concerne désormais que les équipes B de l’Afrique : «», a-t-il justifié. Et à ceux qui oseraient affirmer qu’il manque de respect à ce tournoi et à l’de manière générale, l’intéressé a préparé sa réponse à l’avance : « Je ne peux pas respecter la CAN plus que ça parce que j’aime cette compétition. Je l’ai beaucoup regardé par le passé. C’est un tournoi très intéressant et on y trouve des joueurs sensationnels. Mais le fait de jouer en Afrique est un problème évident, même si je conçois qu’il est plus logique pour l’Afrique de jouer pendant l’hiver quand le temps est meilleur pour eux. Je l’entends. Le problème c’est pas spécifiquement la CAN, c’est plus général que ça ». Il convient de rappeler que pas moins de quatre pensionnaires depourraient être concernés par une participation à la prochaine grande messe du football africain :(Sénégal),(Guinée),(Egypte) et(Cameroun). Ce dernier est toutefois en retrait de la sélection camerounaise depuis plusieurs saisons. >> Cameroun : Joel Matip vers un retour chez les Lions Indomptables ?