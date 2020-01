Officiel: Le Bayern Munich s’offre un défenseur du Real Madrid !

DRAW DONE ✠1⃣2⃣0⃣ matches to be played before the next stage of the #WCQ âšœ Which 🔟 teams will qualify to the knockouts? 🏁#WorldCup 🏆 pic.twitter.com/RxGmI3YaDG — CAF (@CAF_Online) January 21, 2020

LA COMPOSITION DES DIX GROUPES

LE CALENDRIER : COUP D’ENVOI EN OCTOBRE 2020

LE 3EME TOUR : CINQ BARRAGES POUR CINQ TICKETS

LeÂdu deuxiĂšme tour des Ă©liminatoires du Mondial 2022 en zone CAF a Ă©tĂ© effectuĂ© mardi au Caire. L’, championne d’Afrique, a Ă©tĂ©Âet affrontera dans le groupe A le petit poucet de Djibouti, le Niger et le Burkina Faso, contre lequel les Fennecs avaient obtenu leur qualification pour l’édition 2014, aprĂšs un barrage trĂšs accrochĂ©. Dans le groupe B, la devra en dĂ©coudre avec la Zambie, la Mauritanie et la GuinĂ©e Ă©quatoriale : rien de simple, mais non plus pour les Aigles de Carthage. Quant auÂ, les Lions de l’Atlas dĂ©buteront dans le groupe I face au Soudan, avant d’affronter les Djurtus de GuinĂ©e-Bissau et le Syli national de GuinĂ©e., qui est tombĂ©e sur l’Angola, plus coriace des Ă©quipes du pot 4, le Gabon, dĂ©sireux de rattraper le temps perdu ces derniĂšres annĂ©es, et la Libye, voisine rugueuse et difficile Ă manƓuvrer.Â, versĂ©e dans le pot 2.. Avec dix participations au Mondial Ă eux deux, ces deux tĂ©nors devront aussi se mesurer aux sans-grade du Malawi et du Mozambique dans le groupe D. Un autre, anglophones ceux-lĂ , opposera dans le groupe GÂ, avec le Zimbabwe et l’Ethiopie pour arbitrer le duel. Autre habituĂ© des qualifications, pour se dĂ©faire du Cap-Vert, de la Centrafrique et du Liberia dans le groupe C. Toujours Ă la recherche de sa premiĂšre qualification, dans le groupe E : l’Ouganda, le Kenya et le Rwanda., qui visera lui une troisiĂšme qualification, dans le groupe H face au Congo, Ă la Namibie et au Togo, dĂ©pourvus de rĂ©fĂ©rences rĂ©centes. Enfin,Â, avec une RD Congo en reconstruction, deux outsiders dĂ©sireux de prolonger la magie de la CAN 2019 (BĂ©nin et Madagascar) et une Tanzanie pas facile Ă jouer chez elle.Groupe A : AlgĂ©rie, Burkina Faso, Niger, Djibouti. Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, GuinĂ©e Ă©quatoriale. Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Liberia. Groupe D : Cameroun, CĂŽte d’Ivoire, Mozambique, Malawi. Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda. Groupe F : Egypte, Gabon, Libye, Angola. Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Ethiopie. Groupe H : SĂ©nĂ©gal, Congo, Namibie, Togo. Groupe I : Maroc, GuinĂ©e, GuinĂ©e-Bissau, Soudan. Groupe J : RD Congo, BĂ©nin, Madagascar, Tanzanie.La ConfĂ©dĂ©ration africaine de football a rĂ©ajustĂ© le en fonction de la reprogrammation de la CAN 2021 en pĂ©riode hivernale. Les six journĂ©es se dĂ©rouleront donc aux dates suivantes : JournĂ©e 1 : 9 au 11 octobre 2020. JournĂ©e 2 : 13 au 15 novembre 2020. JournĂ©es 3 et 4 : 22 au 30 mars 2021. JournĂ©e 5 : 3 au 5 septembre 2021. JournĂ©e 6 : 9 au 11 octobre 2021.. ProgrammĂ©e pour le mois de novembre 2021, cette derniĂšre Ă©tape opposera les dix vainqueurs de groupe, qui disputeront cinq confrontations en matchs aller-retour. Un tirage au sort, avec dans un premier pot les cinq meilleures nations au classement FIFA et dans l’autre les cinq moins bien classĂ©es, permettra de dĂ©cider de cesÂ. Ces doubles confrontations permettront de dĂ©terminer les cinq qualifiĂ©s africains pour le Mondial 2022. Rappelons enfin que la Coupe du Monde au Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 dĂ©cembre 2022, afin de s’adapter aux conditions climatiques de l’émirat.