Real Madrid : Bale s'ajoute à la liste des blessés

December 5, 2019

Le Real n'est pas chanceux en ce moment. Alors qu'Eden Hazard va manquer le Clasico et que Marcelo est incertain pour ce choc prévu le 18 décembre prochain,, puisque Gareth Bale est touché aux ischios-jambiers. Une blessure qui lui fera manquer le match de Liga contre l'Espanyol samedi ainsi que la rencontre de Ligue des Champions contre Bruges prévue mercredi.S'étant entraîné individuellement mardi et mercredi,en raison de sa fameuse lésion. Selon AS, il s'agit d'une blessure sans gravité, mais avec le Clásico qui pointe à l'horizon, le Gallois aurait choisi de ne pas prendre de risque et espère être disponible pour le choc contre Barcelone du 18 décembre., laissant Zinedine Zidane avec Rodrygo Goes, Vinicius Júnior et Brahim Díaz comme seules options sur les flancs. Pour rappel, en plus d'Hazard (micro-fracture à la cheville), les ailiers Lucas Vázquez et Marco Asensio sont eux aussi indisponibles.