Real Madrid : Bale ne fera aucun cadeau

Poussé dehors par le club merengue, Gareth Bale voudrait plutôt aller au bout de son contrat.

Bale veut aller au bout de son contrat avec le Real Madrid

Cela ressemble à un point de non retour. L'histoire entre Gareth Bale et le Real Madrid prend une drôle de tournure depuis plusieurs mois. Le Gallois s'isole progressivement dans l'effectif madrilène en prenant une posture détachée qui agace les socios de la Maison Blanche.. L'été dernier a laissé des traces, Zinédine Zidane exprimant publiquement l'envie de voir le gaucher quitter le Real...Si Gareth Bale fera donc encore une fois l'objet de rumeurs multiples l'été prochain, le Gallois ne devrait pourtant pas quitter le Real Madrid. Le quotidien AS relaie en effet les propos d'un membre de son entourage. Ils sont clairs. «». Cette position n'arrangera pas le Real Madrid, qui table sur le départ de la star pour récupérer des liquidités en vue de ses futures emplettes. Elle envoie également un signal négatif à Manchester United et Tottenham, les deux courtisans les plus pressants du Gallois. Pour rappel, Gareth Bale est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022. Il y est arrivé à l'été 2013.