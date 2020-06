Real Madrid : Bale défendu par son agent

[#Décla🗣] Quand Luka Modric raconte comment Mourinho a fait péter un câble à Ronaldo un jour 😳 💥 (Biographie Modric / via @CorSport) pic.twitter.com/Tyk9l7cBEi — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 5, 2020

Tottenham great reveals how Real Madrid stars prevented a fight between Jose Mourinho and Cristiano Ronaldo #THFC https://t.co/nO8Zoa35Xx pic.twitter.com/hwPnoH1gAN — Express Sport (@DExpress_Sport) June 5, 2020

Luka Modric explains how Jose Mourinho and Cristiano Ronaldo almost came to blows at Real Madrid. pic.twitter.com/3npXIAG7t7 — ESPN FC (@ESPNFC) June 5, 2020

Les deux portugais n'ont pas toujours vécu des moments très agréables lors de leur période au Real Madrid, comme en atteste leur clash en janvier 2013 en quart de finale de la Coupe du Roi face à Valence. Un épisode qui vient d’être révélé par Luka Modric dans sa biographie "A ma façon". « Ronaldo n’est pas revenu défendre lors d’une remise en jeu. J'ai vu José furieux contre Cristiano et les deux se sont chamaillés pendant longtemps sur le terrain. De retour dans les vestiaires à la pause, j'ai vu Ronaldo désespéré, au bord des larmes. Il a dit: "Je fais de mon mieux et il continue de me critiquer"… Lorsque Mourinho est entré dans les vestiaires, il a recommencé à le critiquer. Les choses ont tourné au vinaigre entre les deux et les joueurs ont dû intervenir pour éviter une bagarre » a déclaré l’international croate, ballon d’or 2018.A lire aussi >> Ronaldo premier footballeur de l’histoire à franchir le milliard d’euros