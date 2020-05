Real Madrid : Bale défendu par Ceballos

N'oublions pas à quel point Eto'o était bon 😍 Au Barça comme à l'Inter, quel joueur... 🔥 pic.twitter.com/Uizlqi9mld — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) May 5, 2020

@setoo9 🇨🇲 figure dans le top 5 des meilleurs buteurs étrangers de l'histoire de @LaLigaFRA ⚽🔥😍 pic.twitter.com/ONCeBuGNGa — Orange Football Club (@Orange_FootClub) May 4, 2020

Rappel des faits. Lors d'une rencontre avec ses amis, Diouf a balayé d'un revers de main toute comparaison avec Didier Drogba et Samuel Eto'o en déclarant : « Ce que je te dis, je le pense. Le plus talentueux de nous tous, c'est El-Hadji Diouf. Le joueur africain le plus talentueux est là devant vous. Allez leur poser la question, ils vont vous dire. Patrick Mboma, je te dis tout le monde peut gagner la Coupe d'Afrique. Mais être double ballon d'or et le plus jeune… N'oublie pas que Samuel Eto'o ou Didier Drogba avant qu'ils ne l'embrassent ont trouvé ma bouche sur le ballon d'or. J'ai gagné deux fois avant eux ».Des propos que Samuel Eto'o n'a certainement pas aimé qui a eu le droit de réponse lors d'un Live Instagram : «Aucun d'eux ne peut venir dire qu'il a été meilleur que moi ou qu'il a été à mon niveau, et ce n'est pas le fait que je le dise, c'est quelque chose qui est là. Je ne discute pas quelque chose avec les autres…Je voulais être le numéro un et je l'ai été tout au long de ma carrière, aucun d'eux n'a été meilleur que moi. J'aurai pu gagner 8 ou 9 Ballon d'Or, mais j'avais déjà commencé mon combat avec la CAF de l'époque, donc certains Ballons d'Or, je n'ai pas pu les gagner», a déclaré le quadruple Ballon d'Or africain, confiant d'être le meilleur avec tout ce qu'il a donné pour le continent, notamment ses trois Ligues des Champions gagnés avec le FC Barcelone et l'Inter Milan.