RD Congo : Première pour Moutoussamy, retour pour Mbokani

⭕️ Le sélectionneur national a confirmé que Mounir Chouiar fait parti de la liste préliminaire dans le cadre des 2 matchs amicaux, face au Gabon et à la Lybie.



Il a déclaré : "On devrait être fixé rapidement sur ses intentions, mais on aimerait l'avoir avec nous." pic.twitter.com/RyPop1pO5Q — Almarssadpro_FR (@AlmarssadproFr) 25 septembre 2019

Le jeune de 20 ans pourrait jouer pour le Maroc à l'occasion des matches amicaux face à la Libye le 11 octobre, et le Gabon quatre jours plus tard. « Il fait partie de la liste élargie, on devrait être fixé rapidement sur ses intentions, mais on aimerait l'avoir avec nous », a confirmé à L'ÉquipeVahid Halilhodzic, le sélectionneur du Maroc. L'ancien joueur du RC Lens (Ligue 2), qui a rejoint le DFCO lors du mercato estival, est né en France d'un père mauritanien et d'une mère marocaine. Chouiar, qui a déjà joué pour les Tricolores en moins de 16, 18, 19 et 20 ans est donc éligible pour les trois sélections. Certains médias marocains assurent que le Dijonnais a accepté de défendre le pays d'origine de sa mère. Mais la Mauritanie n'aurait pas renoncé à le convaincre.