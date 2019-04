Nicolas Pépé a marqué à 20 reprises cette saison en Ligue 1. 🔥



Aucun joueur du LOSC n'avait atteint ce total sur une saison depuis Eden Hazard en 2011/12. pic.twitter.com/z3wiPcWLav — Actu Foot (@ActuFoot_) 29 avril 2019

On ne compte plus les clubs intéressés parmi lesquels le Bayern Munich, l’Inter Milan, Manchester United ou le PSG. Selon le Daily Express, il en serait de même de Liverpool. A lire aussi >> Nicolas Pépé (Lille) égale le record d'Eden Hazard Après une première approche, les Reds s’apprêteraient à passer à l’offensive en formulant une offre en bonne et due forme et avoisinant les 70 millions d’euros attendus par les dirigeants lillois. L'international ivoirien a récemment affirmé vouloir attendre le 5 mai et le choc face à l’OL pour penser à son avenir, il serait pour l’heure plus attiré par la Liga que par la Premier League. A lire aussi >> Nicolas Pépé égale le record d'Eden Hazard avec le LOSC, en attendant mieux ?