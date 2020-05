RD Congo : le TP Mazembe remporte son 18e titre de champion !

Klopp : « Messi ou CR7 ? Pour moi, Messi, mais je ne pouvais pas admirer Ronaldo plus que je ne le fais déjà. L'explication, c'est que nous avons déjà joué contre les deux et les deux sont presque impossibles à défendre. » (freekickerz via Goal) pic.twitter.com/vFZ8Jb1KDZ — Actu Foot (@ActuFoot_) May 13, 2020

Mais qui est le meilleur des deux ? C’est le débat qui enflamme le monde du football depuis des années. L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, a été invité à départager les deux vedettes du ballon rond lors d'une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube Freekickerz. Le coach allemand a reconnu préférer la Pulga mais conserve une énorme admiration pour le joueur de la Juventus Turin. «Messi ou CR7 ? Pour moi, Messi est meilleur mais je pourrais pas admirer Ronaldo plus que je ne le fais déjà. Nous avons déjà joué contre les deux, et ils sont quasi indéfendables. Si tu devais créer le joueur parfait, il aurait le corps, la détente et la vitesse de Ronaldo. Ce à quoi tu ajouterais son attitude et son professionnalisme et tu obtiendrais le joueur parfait, il ne pourrait être meilleur. Messi a des conditions physiques plus faibles depuis sa naissance. Mais tout ce qu’il fait sur un terrain paraît simple. C’est sans doute pour cela que je le préfère en tant que joueur, bien que Ronaldo soit aussi un joueur absolument incroyable. »A lire aussi sur Orange Football Club >> Le règne Lionel Messi- Cristiano Ronaldo "touche à sa fin"