RD Congo (J3) : Nul et vierge entre V.Club et Mazembe (0-0)

Selon Sky Sport Italia, le Paris Saint-Germain aurait activé la piste menant à l’attaquant international argentin de l’Inter Milan, Mauro Icardi. Des discussions auraient été lancées pour un prêt sec, mais l'ancien joueur de la Sampdoria Gênes devrait d'abord accepter de rempiler avec les Nerazzurri.

Icardi va-t-il accepter de rejoindre Paris ?

au cours des dernières semaines, l’attaquant international argentin Mauro Icardi (26 ans) continuerait d’animer le marché des transferts. Malgré la permanence de Neymar , le Paris Saint-Germain aurait lancé une offensive sur le natif de Rosario. Poussé vers la sortie par l’Inter Milan, qui a enregistré les arrivées de Romelu Lukaku et Alexis Sanchez lors de cette période de mutations, l’ancien joueur de la Sampdoria Gênes aurait fait l’objet d’une demande de prêt de la part de l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi.Une formule qui aurait été acceptée par les dirigeants intéristes, mais une prolongation serait tout de même nécessaire pour espérer une boucler une telle opération. A en croire les informations de nos confrères de Sky Sport Italia, l’ex-Barcelonais devrait accepter de rempiler pour une saison (). Après avoir longtemps attendu la Juventus Turin, le Sud-Américain serait plus que jamais à la croisée des chemins, lui qui pourrait aussi intéresser Valence (en cas de départ confirmé d’un Rodrigo qui intéresserait l’Atlético Madrid et.. le PSG ).