RD Congo : Christian Nsengi positive malgré la défaite face à la Côte d'Ivoire

Le nouveau sélectionneur de la RD Congo, Christian Nsengi, retient la qualité de jeu de son équipe, avant sa défaite face à la Côte d'Ivoire (3-1), dimanche à Amiens en match amical.

Pour ses débuts sur le banc de la RD Congo,, mais le contenu des prestations face à l'Algérie (1-1) et à la Côte d'Ivoire (1-3) donne. « Après le match, j’ai réuni mes hommes, staff technique et joueurs, et je leur ai dit: "Vous êtes les meilleurs !", a réagi le successeur de Florent Ibenge après la rencontre, dans des propos cités par foot.cd. Pourquoi ? Parce que jeudi, ils ont tout donné en Algérie et dimanche soir, en France, ils ont, lors de la deuxième mi-temps, jouant ensemble depuis cinq ans qui (...) n’a plus trouvé d’occasions comme ils ont pu en avoir durant la première mi-temps. Nous avons manqué de réalisme dans la concrétisation de nos occasions. Mais l’objectif de pouvoir. Et cet esprit, cette fois Léopards, est atteint. » Les Léopards devront confirmer cette bonne impression le mois prochain à l'occasion des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021, face au Gabon puis en Gambie.