RD Congo: la suspension du championnat prorogée

Le défenseur de 33 ans a loué le football qatarien : "D'un point de vue football, on ne parle effectivement pas du championnat le plus compétitif au monde. Mais la ligue grandit petit à petit, surtout dans la perspective de la Coupe du monde en 2022. Les équipes s'améliorent, et d'excellents joueurs comme Mandzukic ou Brahimi nous rejoignent", a déclaré le Marocain. "Honnêtement, c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est un pays où tu peux vivre très confortablement. Très calme et très respectueux. (…) Mais l'Italie me manque, et ma famille aussi, surtout quand mes enfants me demandent de revenir à Turin", a-t-il regretté. Interrogé s'il a des regrets au vu de sa carrière, lui qui aurait davantage pu marquer l'histoire de son sport, Benatia a lancé : "Non, je n'ai pas le temps d'en avoir. Je ne regarde pas en arrière. Je n'aime pas dire que j'aurais dû faire ceci ou cela. Je suis heureux, c'est déjà bien et ça aurait pu être pire. Donc non, pas de regrets dans ma vie."