Raymond Domenech dans les petits papiers de Waldemar Kita (Nantes)

À quelques jours de la publication de la liste des joueurs sélectionnés pour la coupe d’Afrique des nations de 2019, Kara Mbodji a fait une sortie pour revenir sur ses relations avec Aliou Cissé et sur ses chances d’être sélectionné pour la compétition.

Invité de l’émission Quartier Général, Kara Mbodji est revenu sur ses relations avec Aliou Cissé « on se connaît et on a été clair, l’entraîneur, la fédération et moi. Tout le monde sait que les concernés ont bien discuté et je pense que c’est du passé puisqu’un audio a été mis pour éclaircir les choses ». Le défenseur international sénégalais n’a plus été appelé en équipe nationale depuis la fin de la coupe du monde 2018. « C’est lui qui fait ses choix, mais je travaille dans mon club pour revenir en sélection. J’y crois. J’avais comme objectif de mouiller le maillot national, c’est ça. Mais, je remercie les Sénégalais qui me soutiennent et le plus important, c’est de travailler », a laissé entendre Sadio Mané.