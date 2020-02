Rayan Cherki parmi les débutants lyonnais les plus précoces

Le Lyonnais Rayan Cherki est devenu ce dimanche le troisième joueur lyonnais le plus jeune à débuter une rencontre de Ligue 1.



3 - A 16 ans et 176 jours, Rayan Cherki est le 3e plus jeune joueur titulaire pour la 1ère fois avec Lyon en Ligue 1 lors des 50 dernières saisons après Joël Fréchet en septembre 1981 (15 ans, 320 jours) et Laurent Fournier en décembre 1980 (16 ans, 83 jours). Futur. @OL #PSGOL pic.twitter.com/pMpJdLx2FE

— OptaJean (@OptaJean) February 9, 2020

Cherki compte déjà six apparitions en Ligue 1

Presque un mois après avoir disputé d’entrée une rencontre de Coupe de France (face à Nantes), et y avoir brillé de mille feux, Rayan Cherki est apparu pour la première fois dans le onze lyonnais en championnat. C’était ce dimanche, lors du duel au sommet contre le Paris SG au Parc des Princes. Rudi Garcia n’a pas hésité à le lancer dans le grand bain, l’alignant en attaque dans un système en 4-2-3-1.Cherki n’a que 16 ans et 173 jours. Dans l’histoire de l’Olympique Lyonnais, il n’y a que deux joueurs à avoir joué un match de championnat comme titulaire en étant moins âgés. C’est le cas de Joël Fréchet en septembre 1981 (15 ans, 320 jours) et Laurent Fournier en décembre 1980 (16 ans, 83 jours).(86 minutes passées sur le terrain en tout). En octobre dernier, il était d’ailleurs devenu le premier footballeur né en 2003 ou après à se produire lors d’une rencontre du championnat français.