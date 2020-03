Ramy Bensebaini : son avis sur la Bundesliga, le sacre de la CAN 2019

Le Fennec a d'abord avoué que le niveau du championnat Allemand est supérieur à celui de la France, où il évoluait avant son dernier transfert. « J’ai joué pendant trois saisons avec le stade Rennais et une année à Montpellier , je connais très bien le championnat de France mais ma foi, la Bundesliga reste un pallier au dessus. Certes, le niveau de la ligue 1 est respectable, mais ici en Allemagne, c’est une autre paire de manche, d’ailleurs, je n’ai pas regretté de venir ici à Gladbach », a indiqué l’international algérien.« La Bundesliga permet à chaque joueur de progresser en raison du niveau des équipes allemandes », a-t-il ajouté avant de poursuivre : « Nous sommes quatrième au classement à six points seulement du Bayern que nous avions battu en championnat. Je pense qu’on pourra finir la saison dans le top 5. Nous avons un groupe soudé et des joueurs qui ne lâchent rien sur le terrain, tout ça avec un entraineur qui sait comment communiquer avec nous. A mon avis, une place européenne sera amplement méritée pour nous ».« Je me sens beaucoup plus à l’aise en tant que latéral gauche malgré le fait que mon poste de prédilection est celui de défenseur central. Mais j’adore faire des montées pour prêter main forte à mes coéquipiers en attaque, c’est pour cette raison que je préfère beaucoup plus jouer à gauche en défense », a-t-il expliqué.Ramy Bensebaini a ensuite parlé du dernier sacre de l'Algérie en Coupe d'Afrique : « Avant de partir en Egypte, le sélectionneur national, Djamel Belmadi nous a informé qu’il allait faire le déplacement en Egypte pour remporter la CAN. On a donc cru en nos moyens pour atteindre cet objectif », a-t-il déclaré.« Nous avons récolté neuf points lors de la phase de poules en battant le grand favori de la compétition, le Sénégal. Nous avons pris confiance en nous-mêmes. Nous avons aussi su gérer la suite de la compétition, pour remporter, au final, la CAN », a-t-il conclu.A lire aussi >> Rennes : Ramy Bensebaini au Borussia Mönchengladbach c'est fait