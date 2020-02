Raheem Sterling (Manchester City) : « Le Real Madrid, un club fantastique »

Sans André Onana suspendu, l’Ajax Amsterdam se déplaçait jeudi sur la pelouse de Getafe, pour le compte du match aller des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Privés de leur dernier rempart, les visiteurs ont pris 2 buts et n’ont jamais été capables de riposter face à Allan Nyom et les siens (2-0). C’est que, dans l’antre de l’actuel 3de Liga, c’était l’une des soirées les plus attendues de cette deuxième phase de C3. Et elle s’est terminée par une grande fête au Coliseum Alfonso Pérez. Grâce notamment à deux Brésiliens : Deyverson (37) et Kenedy (90+3), les deux buteurs. Avec ce succès, Nyom et les siens prennent une bonne option avant le match retour dans une semaine, au Johan Cruijff Arena d’Amsterdam.Mauvaise opération pour Michaël Ngadeu et La Gantoise. En déplacement en Italie, le défenseur international camerounais et ses coéquipiers se sont inclinés sur la pelouse de l’AS Rome (1-0). Auteurs d’un match pourtant sérieux, les visiteurs peuvent s’en vouloir d’avoir pris un but très tôt, au cours de la première période. L’œuvre de Carles Perez qui concluait une superbe action collective, d’une frappe parfaite dans les filets de Kaminski (1-0, 13). Ngadeu et ses partenaires ont ensuite cravaché dur pour revenir au score, en vain.Titulaire dans l’axe de la défense du Red Bull Salzbourg, Jérôme Onguéné et ses coéquipiers se sont fait laminer sur la pelouse de Frankfurt (4-1). Malmenés durant pratiquement toute la rencontre, le défenseur camerounais et son équipe ont pris 4 buts avant l’heure de jeu. La faute surtout à un Daichi Kamada (23 ans) impitoyable, qui a à lui tout seul, offert un spectacle de haute facture aux 47 000 spectateurs présents dans les tribunes du Commerzbank-Arena. L’attaquant japonais a inscrit un triplé (12, 43, 53), portant à 6 son nombre de buts en C3. Notons que dans les autres rencontres, Vincent Aboubakar ne faisait pas partie de l’effectif du FC Porto, battu par Leverkusen (2-1).