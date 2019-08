Radamel Falcao (Monaco) ouvre la porte à un départ

Radamel Falcao pourrait quitter Monaco avant la fin du Mercato. Le Colombien a évoqué les « offres très importantes » auxquelles il souhaite répondre favorablement pour mettre sa famille à l’abri.

Falcao : « Je pense que le club comprend ma position »

Le message de Radamel Falcao pouvait difficilement être plus limpide. Unique buteur lors de la victoire de Monaco contre la Sampdoria Gênes samedi pour son match de reprise (1-0) , l’attaquant de l’ASM s’est exprimé ensuite sur son avenir. Il a affiché clairement ses envies d’ailleurs. « Je crois qu'il y a des offres très importantes pour ma carrière et je voudrais prendre le temps de choisi », a expliqué l’international colombien (33 ans, 88 sélections) dans des propos rapportés par Nice-Matin. Il a justifié son désir de trouver un autre challenge par son contrat, qui ne court que jusqu’en juin prochain et que ses dirigeants ne souhaitent pas renégocier, au vu de son âge : « Je ne suis pas déçu. Je suis reconnaissant. Je comprends leur politique. Peut-être qu'ils ont besoin de chercher d'autres options donc je dois faire pareil. C'est le foot. » Falcao a ainsi expliqué vouloir rapidement se décider sur la suite à donner à sa carrière. «Ce discours entre en contradiction avec celui tenu par Oleg Petrov, le vice-président de l’ASM, dans un entretien accordé à l’AFP ce vendredi : « Des clubs, pas uniquement Galatasaray, et d’autres marchés sont intéressés par Falcao, notre capitaine et un de nos meilleurs joueurs. Il est important qu’il reste, sauf si on reçoit une offre exceptionnelle. Il faudrait alors le remplacer par un joueur de son calibre. S’il reste, tout le monde pourra s’y retrouver. » Falcao espère bien que ce soit le cas, mais avec un départ. « Il y a de bonnes relations.Je comprends le club, et je pense que le club comprend ma position de donner à ma famille de la tranquillité pour le futur. » En Turquie ou ailleurs.