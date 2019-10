Sur le deuxième but des Reds, l’ancien latéral du PSG a été coupable d’une faute sur Sadio Mané. L’attaquant sénégalais a pris de vitesse l’ivoirien et a cherché le penalty transformé par Salah (75′). Ancien joueur de Manchester United, Roy Keane, devenu consultant pour Sky Sports, a taclé l'ancien Parisien ainsi que son coéquipier Danny Rose. «Les deux arrières latéraux de Tottenham étaient affreux. Je les appellerais Dumb et Dumber (en référence au film dans lequel Jim Carrey et Jeff Daniels incarnent deux personnages idiots, ndlr). J’ai trouvé qu’ils étaient vraiment pauvres. Vous ne pouvez pas les comparer à ceux de Liverpool (Alexander-Arnold et Robertson), qui sont absolument fantastiques», a-t-il indiqué. Et de poursuivre sur la faute de Serge Aurier sur Sadio Mané : « à ce moment-là, tu dois faire preuve de lucidité. Tu es bien intervenu (en récupérant la balle devant l’attaquant sénégalais, ndlr), mais tu craques. Tu dois connaître les joueurs adverses. En studio, on savait cinq secondes avant ce qui allait se passer. Ce latéral est une catastrophe ». A lire aussi >> Tottenham : Serge Aurier en a marre des Spurs !