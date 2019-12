Racisme: La solution radicale de Raheem Sterling (vidéo)

GB) Copa Barry - Côte d'Ivoire

Nombreux ont été les valeureux gladiateurs aux crampons aiguisés à quitter définitivement les arènes en. Du légendaire canonnier camerounais, à l’illustre maître à jouer du FC Barcelone, en passant par le talentueux gardien ivoirien Orange Football Club vous propose l’équipe type de ces virtuoses du ballon rond qui ont décidé de prendre leur retraite cette année :Age : 37 ans 473 matchs disputés (dont 82 avec les Eléphants)ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Beveren (Belgique), Lokeren (Belgique), Leuven (Belgique).Vainqueur de la CAN 2015 Finaliste de la CAN 2006 et de la CAN 2012 Vainqueur de la Supercoupe de la CAF en 1999 Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2012 et 2014 avec le KSC LokerenAge : 34 ans 474 matchs disputés (dont 34 avec les Bleus) 4 butsChelsea, Arsenal, Real Madrid, Lokomotiv Moscow, OM, PSG.2 fois Champion d'Angleterre en 2005 et en 2006 Champion d’Espagne en 2012 2 fois Champion de France en 2018 et en 2019Age : 38 ans 640 matchs disputés (dont 73 avec l’Italie) 16 butsAscoli, Palerme, Chievo, Wolfsbourg, Juventus.Champion du Monde en 2006 Champion Olympique en 2004 Champion d’Allemagne en 2009 8 fois Champion d’Italie en 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 - 2019.Age : 39 ans 615 matchs disputés (dont 107 avec l’Angleterre) 19 butsArsenal, Chelsea, AS Roma, LA GalaxyVainqueur de la Ligue des Champions 2012 avec Chelsea 3 fois champion d’Angleterre 2002 – 2004 et 2010Age : 33 ans 165 matchs disputés (dont 16 avec les Bleus) 21 butsAJ Auxerre, Arsenal, OM.Champion d'Europe U19 avec les BleuetsAge : 35 ans 539 matchs disputés (dont 134 avec les Pays-Bas) 148 butsAjax Amsterdam, Real Madrid, Inter Milan, Galatasaray.Vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs en 2010 avec l'Inter Milan Vainqueur de la Ligue des Champions en 2010 avec l'Inter Milan Champion des Pays-Bas en 2004 avec l'Ajax Amsterdam Champion d'Espagne en 2008 avec le Real Madrid Champion d'Italie en 2010 avec l'Inter Milan Champion de Turquie en 2013 et en 2015 avec GalatasarayAge : 39 ans 1069 matchs disputés (dont 133 avec l'Espagne) 127 butsFC Barcelone et Al-Sadd (Qatar)Champion du Monde en 2010 Double champion d’Europe en 2008 et en 2012 Champion Olympique en 2000 8 fois Champion d’Espagne: 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 et 2015 Vainqueur de la Ligue des Champions à quatre reprises: 2006, 2009, 2011 et 2015 2 fois champion du Monde des clubs avec le FC Barcelone : 2009 et 2011Age : 35 ans 707 matchs disputés (dont 96 avec les Pays-Bas) 245 butsPSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich.8 fois champion d'Allemagne en 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 Vainqueur de la Ligue des Champions en 2013 avec le Bayern Vainquer de la Coupe du monde des clubs en 2013 Champion des Pays-Bas en 2003 Double champion d'Angleterre en 2005 et en 2006 Champion d'Espagne en 2008Age : 36 ans 697 matchs disputés (dont 102 avec les Pays-Bas) 322 butsFeyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe.Vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 2002 Champion d'Angleterre en 2013 avec Manchester UnitedAge : 35 ans 874 matchs disputés (dont 110 avec l'Espagne) 301 butsAtlético Madrid, Liverpool, Chelsea, AC Milan.Champion du Monde en 2010 Double champion d’Europe en 2008 et en 2012 Vainqueur de la Ligue des Champions en 2012 avec Chelsea Vainqueur de la Ligue Europa en 2013 avec Chelsea Vainqueur de la Ligue Europa en 2018 avec l'AtléticoAge : 38 ans 876 matchs disputés (dont 118 avec les Lions Indomptables) 434 butsKadji Sport (Cameroun), Real Madrid, FC Barcelone, RCD Majorque, Inter Milan, Chelsea, Everton, Anji Makhatchkala, Sampdoria, Antalyaspor, Konyaspor, Leganés, Qatar SC.Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations en 2000 et 2002 Champion Olympique en 2000 Vainqueur de la Ligue des champions en 2006 et 2009 avec le FC Barcelone Vainqueur de la Ligue des champions en 2010 avec l'Inter Milan Vainqueur de la Coupe du monde des clubs en 2010 avec l'Inter Triple champion d'Espagne en 2005, 2006 et 2009 Champion d'Italie en 2010 Vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2009 Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 2005 et 2006 Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2010 et 2011 Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 2010A lire aussi >> Samuel Eto'o fils, itineraire d'une légende Petr Čech (République Tchèque) Patrice Evra (France) Bastien Schweinsteiger (Allemagne) Diego Forlan (Uruguay) Marouane Chamakh (Maroc) David Villa (Espagne) Claudio Marchisio (Italie) Ezequiel Lavezzi (Argentine) Dimitar Berbatov (Bulgarie) Riccardo Montolivo (Italie) Philippe Senderos (Suisse) Juan – (Brésil) Étienne Didot (Guingamp) Túlio de Melo (Brésil) John O'Shea (Irelande) Julio Baptista (Brésil) Tim Howard (États-Unis) René Adler (Allemagne) Sergio Pellissier (Italie) Bruno Saltor (Espagne) Benjamin Nivet (France) Julien Féret (France) Gabor Kiraly (Hongrie) Yoann Andreu (France) Romain Danzé (France) Pierre Bouby (France)