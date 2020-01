Quique Sétien : "Rodrigo ? J'aime tous les bons joueurs"

Quique Sétien, l'entraîneur du Barça, a été sondé sur la rumeur qui envoie l'attaquant de Valence Rodrigo Moreno en Catalogne.

Sétien s'est fait une frayeur à Ibiza

La mission de Quique Sétien et des dirigeants du Barça de remplacer Luis Suarez, blessé et indisponible 4 mois, reste pour l'instant inachevée, et alors que Valence doit affronter le Barça ce samedi, l'entraîneur espagnol a répondu aux rumeurs liant le club catalan à l'attaquant 'Che' Rodrigo Moreno :a déclaré Sétien dans des propos relayés par Marca. « C'est un footballeur extraordinaire, demain il pourrait nous poser des problèmes et c'est un joueur clé pour Valence. J'aurais préféré qu'il ne joue pas, mais nous savons que s'il n'est pas là, il y aura un autre joueur qui prendra sa place. Valence a une grande équipe avec ou sans Rodrigo ».Le Barça s'est montré très laborieux en Coupe d'Espagne contre Ibiza (2-1) et Sétien ne s'en cache pas : «. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne se soucient que des résultats, et non de la façon dont nous jouons, c'est souvent le cas aujourd'hui dans le football. Mais vous devez regarder et analyser comment vous obtenez les résultats. »Sétien s'est dit content de son groupe malgré les blessures : « Je pense que Barcelone est une grande équipe.mais il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, comme les blessures, et elles peuvent influencer le niveau de votre équipe. Il est toujours pratique de se préparer au cas où cela se produirait, mais en ce moment, je n'y attache pas trop d'importance. »