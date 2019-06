Quid de Moussa Diaby (PSG) ?

Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant Moussa Diaby n’a pas l’air pressé de quitter son club formateur.



Alors que Stanley Nsoki serait notamment sur le départ , Moussa Diaby (19 ans) a-t-il un avenir sous les couleurs du Paris Saint-Germain ? Apparu à vingt-cinq reprises cette saison en championnat (2 buts et 6 passes décisives), l’attaquant international français U20 s’est confié dans les colonnes du Parisien. « J’ai réussi à faire des bons matchs en marquant et en donnant des passes décisives, surtout dans la première moitié de la saison, explique le numéro 27 du club de la Capitale. Tout n’a pas été parfait, je le sais. Je dois encore m’améliorer sur le plan tactique, notamment en matière de déplacements sur le terrain. Être plus concentré aussi sur la dernière passe. Ce sont des choses que je dois corriger. (…) Je me sens bien au PSG. Il me reste une année de contrat. On va voir de quoi sera faite la suite.Mais là, je suis concentré à fond sur la Coupe du Monde. »