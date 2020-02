Quatre buts encaissés en un match : une première pour Zidane au Real Madrid

Depuis ses débuts sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane n'avait jamais vu son équipe encaisser quatre buts. Un chiffre qui interpelle au lendemain du revers contre la Real Sociedad (3-4).

4 - Real Madrid have conceded four goals in a single game in all competitions for the first time under Zinedine Zidane. All-in#CopaDelRey #RealMadrid #RealSociedad pic.twitter.com/CXv0xpGV0W