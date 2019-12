Quand un jeune supporter de Bolivar supplie Juanmi Callejon de ne pas quitter le club

Interviewé par Le Parisien, Paul Bernardoni a confié ne pas être comme les jeunes de son âge. Le gardien refuse d'écouter de la musique à son arrivée au stade. Une marque de respect pour le supporters.



« Je m'interdis d'avoir les écouteurs en sortant du bus. C'est une question de respect. On fait un métier public et quand on croise des gens, on doit pouvoir les entendre. Je ne supporterais pas de rater un gamin qui me demande un autographe. Ça, non. » https://t.co/tnzTseYuav

— Jean-Sébastien Zanchi (@jszanchi) 28 décembre 2019

Paul Bernardoni (22 ans) ne fait rien comme les joueurs de sa génération. Lors d'un entretien au Parisien, le gardien du Nîmes Olympique s'est dit être « né vingt ans trop tard. » Ses goûts musicaux ? Pas de rap mais de la variété française. Autre différence avec les joueurs de son âge, le portier n'arrive jamais au stade avec de la musique dans les oreilles. « Je déteste cela. Je comprends que certains en aient besoin pour leur concentration mais moi, je m'interdis d'avoir les écouteurs en sortant du bus », a-t-il rapporté au quotidien francilien. « C'est une question de respect », se justifie-t-il : « On fait un métier public et quand on croise des gens, on doit pouvoir les entendre. Je ne supporterais pas de rater un gamin qui me demande un autographe à cause de ma musique. »Voici des paroles qui devraient redonner le sourire aux supporters nîmois. Ces derniers vont devoir compter sur un grand Bernardoni pour échapper à la Ligue 2. 19eme de Ligue 1 avec cinq points de retard sur le barragiste, Amiens, les Crocos sont en danger.