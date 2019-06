Quand l'OM recale un international ivoirien

(25 ans)

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations 2019 se déroule endu 21 juin au 19 juillet prochain,vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux joueurs les plus attendus de la grande messe du football africain. Focus aujourd’hui sur le prodige des "Bafana Bafana" de l'Afrique du Sud,Percy TauWitbank (Afrique du Sud)AttaquantGaucher1,75 m18RU Saint-Gilloise (D2 belge)13 buts et 13 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues3,5 M€ Le surdoué, incarne à la fois le futur et le présent du football sud-africain. Après avoir brillé une paire de saisons avec les, le jeune attaquant a choisi d’aller tenter sa chance sur le "Vieux Continent". Transféré à, le joueur de 25 ans a dû être prêté, faute de permis de travail outre-Manche. C’est l’, club filiale desévoluant en deuxième division belge, qui a bénéficié de ces services cette année. Et quels services ! Avec une confortable avance,a été élu joueur de l’année en. Auteur deetpasses décisives enapparitions toutes compétitions confondues durant l’exercice 2018/2019, l’ancien vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe de la CAF aura éclaboussé de sa classe l’antichambre de l’élite belge, contribuant par son art du dribble et son sens du but à propulser son équipe jusqu’aux play-offs d’accession à la. L’attend aujourd’hui beaucoup de ce virevoltant lutin, dont la complémentarité avecpourrait être l’un des gros atouts desdurant cette. Capable comme peu d’autres de changer de rythme et de direction balle au pied,sera notamment à surveiller comme le lait sur le feu pour la défense ivoirienne ce lundi >> CAN 2019 : Suivez la rencontre CiV-AfSud en direct sur notre portail à partir de 14h30 gmt