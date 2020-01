Quand Kylian Mbappé demande à Tanguy Kouassi (PSG) de signer son premier contrat pro

Sur le ton de la plaisanterie, Kylian Mbappé a encouragé le jeune Tanguy Kouassi à signer son premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain.

Mbappé à Kouassi : "C'est lourd de ouf... mais signe le contrat aussi"

(rires). C’est bien (le 4 000e but). Maintenant, c’est à lui de décider ». Ces mots, signés Thomas Tuchel au micro de Canal +, sonnent comme un appel pour le jeune Tanguy Kouassi (17 ans). Le polyvalent Titi parisien - capable d'évoluer en défense ou au milieu - a inscrit son premier but chez les professionnels d'une reprise opportuniste, mercredi soir, pour sceller la victoire du PSG à Reims (0-3), synonyme de qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue. Une réalisation qui fera date puisqu'il s'agit du 4.000 but de l'histoire du club parisien.Le club parviendra-t-il à garder ce talent prometteur ? Les prochains jours s'annoncent décisifs. Mais le principal intéressé montre des signes encourageants quant à sa volonté de s'inscrire à Paris dans la durée. « Est-ce que je me vois longtemps au PSG ? Ah oui, oui, bien sûr ! Si je peux jouer, ça ne me dérange vraiment pas ! », a-t-il lancé. «C’est une très grande joie pour moi et ça s’est vu après le but. Le 4.000e but ? Incroyable, énorme ».: "C'est lourd de ouf... mais signe le contrat aussi", a posté le champion du monde sur Instagram, en réaction à la publication de Tanguy Kouassi.