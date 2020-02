Quand Cristiano Ronaldo fait les louanges de Kylian Mbappé

Georges Nagueu Lignon, d’entrevoir l’avenir avec un peu plus de sérénité.

Enfin, la formation vert et rouge a mis fin à un passage à vide de trois semaines sans gagner un seul match en championnat. C’est l’adjoint de Gratecap limogé, nouveau patron du banc de touche aiglon, Georges Nagueu Lignon, l’ex-sociétaire de l’Africa, qui a décroché son premier succès avec ses poulains.

Face à l’AFAD, le remplaçant du coach venu de l’Hexagone a réaménagé l’effectif vert et rouge. Il a fait confiance à un nouveau gardien de but et a positionné Pâcome Zouzoua dans le rôle de meneur de jeu. Grâce à un doublé de ce dernier (50è et 80è) et une réalisation de Thierry Bahi(28è), il a obtenu sa première victoire en tant que patron de l’encadrement technique de l’équipe de l’Africa. Malgré l’ouverture du score réussi par Kabirou Koutché à la 21è mn, les Académiciens n’ont pu rivaliser avec leurs adversaires transformés à l’occasion.