Quand Batistuta chambre Ronaldo

S'il a marqué pour son onzième match consécutif en Serie A, Cristiano Ronaldo avait été mis au repos contre Brescia, ce que n'a pas manqué de noter le détenteur du record en la matière, Gabriel Batistuta.

Record en vue contre l'Inter Milan pour Ronaldo

Quagliarella avait également manqué un match lors de son record .



Felicitaciones a @Cristiano por el récord !!!!!!.

La única cosa es que descansando me parece que es más fácil 😂😂😂. #SerieA

— Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) February 23, 2020

Si Ronaldo marque contre l'Inter Milan dimanche, il se démarquera lui-même avec au moins un but lors de 12 matchs consécutifs en championnat.

Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois été buteur en faveur de la Juventus Turin sur la pelouse de SPAL lors du succès de la Vieille Dame, samedi (1-2). Il a marqué lors de onze journées consécutives en Serie A, égalant le record de Gabriel Batistuta à la Fiorentina en 1994-1995 et de Fabio Quagliarella avec la Sampdoria la saison passée. Le premier a adressé une petite pique et des félicitations au quintuple Ballon d'Or via un message posté sur Twitter."Félicitations Cristiano pour le record ! Mais avec du repos, ça me semble plus facile", a-t-il ainsi écrit.