Qualifs Euro 2021 : La France s'en sort contre la Géorgie

La Suède a décroché en Roumanie (0-2) son ticket pour l’Euro 2020. L’Espagne a de son côté écrasé Malte (7-0) pendant que l’Italie a assuré en Bosnie Herzégovine (0-3), poursuivant son carton plein dans ces éliminatoires. Le Danemark et la Suisse ont pris les deux premières places du groupe D.

Groupe D : Le Danemark s'éclate, Itten délivre la Suisse

Groupe F : Un carton pour l’Espagne, une qualif pour la Suède

Groupe J : L’Italie poursuit sa promenade

Alors que l’Irlande a laissé filer des points depuis le mois de juin, le Danemark a enchaîné un troisième succès de rang vendredi soir, en dominant nettement Gibraltar (6-0). Skov s’est offert un doublé (12eme, 64eme) alors que Gytkjaer (47eme), Braithwaite (51eme) et Eriksen (85eme, 94eme) ont également participé à la fête. De quoi s’emparer du fauteuil de leader de ce groupe D, avant un dernier déplacement qui s’annonce très chaud en Irlande, puisqu’une défaite pourrait éliminer Kjaer et les siens en vas de victoire de la Suisse à Gibraltar. La Nati a en effet bataillé pour se défaire de la Géorgie (1-0) grâce à un but d’Itten (71eme), entré en jeu six minutes plus tôt. De quoi s’emparer de la deuxième place, à une longueur du Danemark. Mais tout est encore possible dans cette poule, qui rendra son verdict lundi.Suisse - Géorgie : 1-0Danemark - Gibraltar : 6-0Pour la Roja, la qualification était déjé assurée depuis plusieurs semaines. Alors les coéquipiers de Sergio Ramos se sont fait plaisir pour sécuriser leur première place, en cartonnant Malte (7-0) à domicile. Morata (23eme) et Cazorla (41eme) ont fait l’essentiel avant la pause, puis le festival a démarré au retour des vestiaires, profitant à Torres (62eme), Sarabia (63eme), Olmo (69eme), Moreno (71eme) et Navas (85eme). Mais le vrai enjeu de ce groupe se situait à l’Arena Nationala de Bucarest, où la Roumanie s’est inclinée devant son public dans le match pour la deuxième place face à la Suède. Berg a ouvert le score de la tête (18eme) avant que Quaison ne double la mise (34eme). De quoi verrouiller la deuxième place et la qualification avant la dernière journée. Plus tôt dans la journée, la Norvège s’était donnée de l’espoir face aux Iles Feroé (4-0).Norvège - Iles Feroé : 4-0Espagne - Malte : 7-0Roumanie - Suède : 0-2Déjà assurée de la qualification et de la première place, l’Italie n’a pas pris son déplacement en Bosnie à la légère. Loin de là. Les hommes de Roberto Mancini se sont montrés convaincants pour aller décrocher un dixième succès de rang, sur la pelouse des coéquipiers d’Edin Dzeko. Acerbi a ouvert le score d’un bel enchaînement dans la surface (21eme) avant que Belotti ne joue les passeurs pour Insigne (37eme), puis les buteurs dans le second acte (53eme). Pour le moment, c’est un remarquable sans-faute pour la Nazionale.Finlande - Liechtenstein : 3-0Arménie - Grèce : 0-1Bosnie-Herzégovine - Italie : 0-3