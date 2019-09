Qualifs Euro 2020 : Les Bleus déroulent contre l’Albanie pour rester en tête du groupe H

L’équipe de France a réussi sa rentrée internationale en dominant facilement l’Albanie samedi (4-1) et en rendant une copie séduisante. Kingsley Coman a inscrit son premier doublé chez les Bleus, toujours leaders du groupe H des éliminatoires pour l’Euro 2020.

Le debrief

L’instant T :

Impliqué sur 9 buts sur les 8 derniers matchs des Bleus, Antoine Griezmann aurait pu continuer sa belle série en transformant un penalty provoqué par Lucas Hernandez. Mais l’attaquant du FC Barcelone a choisi la force et a trouvé la barre transversale. Dommage, c’est une balle de 30eme but en équipe de France, pour rejoindre Just Fontaine et Jean-Pierre Papin.

Les buts

Les tops et les flops des Bleus

Kingsley COMAN (8)

Lucas HERNANDEZ (7)

Raphaël VARANE (7)

La feuille de match

FRANCE - ALBANIE : 4-1

France

Albanie

L’équipe de France a fait tout ce qu’il fallait pour ne pas tomber dans le piège. Une ouverture du score rapide, un comportement sérieux et une attaque inspirée : les Bleus ont déroulé samedi contre l’Albanie pour conserver la tête du groupe H des éliminatoires pour l’Euro 2020 (4-1). Ils y sont à égalité avec l’Islande, victorieuse de la Moldavie (3-0), et la Turquie, qui a arraché un succès dans le temps additionnel contre Andorre à domicile (1-0). Kingsley Coman a inscrit son premier doublé chez les Bleus et Jonathan Ikoné, entré en fin de match, a marqué son tout premier but chez les A pour conclure une belle soirée. En attendant de remettre ça mardi avec la réception d’Andorre.En l’absence de cadres comme Kylian Mbappé, Paul Pogba et N’Golo Kanté, la réception d’une Albanie qui avait toujours posé problème à la France sur les trois dernières confrontations ressemblait à un vrai test pour la profondeur du groupe. Il est passé avec succès, tant les hommes de Didier Deschamps ne sont pas apparus perturbés par ce turnover, en dehors d’une entame légèrement balbutiante. Jamais mis en danger par un adversaire qui a joué très bas sans mettre l’agressivité nécessaire pour les gêner, les Bleus ont récité leur football. Ils ont réalisé des enchaînements offensifs de grande qualité et facilement trouvé des failles dans le bloc albanais. Appliqués aussi dans le repli défensif, ils ont récupéré haut de nombreux ballons et empêché toute situation de contre-attaque.Après avoir vite pris les devants au tableau d’affichage, les champions du monde en titre ont appuyé sur l’accélérateur à intervalles réguliers pour se mettre à l’abri. Ils ont fait le break à la demi-heure et remis un coup de collier pour inscrire deux buts supplémentaires au retour des vestiaires. Seule ombre au tableau : ce penalty concédé en fin de match qui prive les Bleus d’un quatrième cleen-sheet consécutif à domicile. A coup sûr, le sélectionneur enragera sur ce détail qui pourrait ne pas en être un, si le classement de la poule reste aussi serré jusqu’au bout. Insuffisant toutefois pour gâcher cette belle fête de rentrée à laquelle le Stade de France a eu droit.Bien installé dans le camp adverse, Varane délivre une passe laser du gauche qui transperce toutes les lignes albanaises. Coman est à la réception, après s’être démarqué d’un appel – contre-appel parfait pour partir à la limite du hors-jeu, et conclut d’un pointu du gauche de près en résistant à son adversaire direct.Encore le pied gauche de Varane au départ. Sa transversale est prolongée du bout du pied par Griezmann, qui lance L.Hernandez. Seul dans son couloir, le défenseur du Bayern Munich a tout son temps pour centrer au cordeau vers Giroud, qui tope sa frappe du gauche au point de penalty tout en prenant Strakosha à contre-pied.Jeu à trois parfait des Bleus sur la gauche, entre L.Hernandez, Giroud et Griezmann. Ce dernier, bien décalé sur le côté, centre à ras de terre. L.Hernandez se fait bouger par Xhimshiti au premier poteau et le ballon file jusqu’à Coman, qui contrôle avant de se tourner pour conclure à bout portant.Parti du côté droit, Ikoné s’appuie sur Fekir, qui remet le ballon dans la course de l’attaquant lillois d’un petit extérieur du gauche. En toute sérénité, l’ancien Parisien se présente face à Strakosha et le trompe en fermant le pied gauche au dernier moment.Kingsley Coman a bien profité de sa première titularisation depuis novembre 2017. L’ailier du Bayern Munich a saisi l’occasion de marquer des points auprès de Didier Deschamps en réalisant un match plein. Auteur d’un seul but jusqu’alors en équipe de France, il a inscrit un doublé. Efficace dans la surface comme dans ses dribbles, il a épuré son jeu tout en accomplissant les efforts défensifs. Du tout bon.S’il évolue en charnière centrale avec le Bayern, Lucas Hernandez continue de s’éclater sur le côté gauche des Bleus. Il a enchaîné les allers-retours sans jamais baisser le pied et n’a cessé d’apporter le surnombre avec justesse. Passeur décisif pour Olivier Giroud, il a aussi provoqué un penalty ensuite manqué par Antoine Griezmann et a joué la fausse piste sur le troisième but français.L’Albanie a tellement peu inquiété l’équipe de France que Raphaël Varane avait tout loisir de s’illustrer offensivement. Sa merveille de passe pour Coman a mis les Bleus sur les bons rails et c’est encore son pied gauche qui était à l’origine du but du break. Jamais mis en difficulté.Temps chaud – Pelouse excellente: M.Gil Manzano (Espagne /: Coman (8eme et 68eme), Giroud (27eme) et Ikoné (85eme) pour la France – Cikalleshi (90eme) pour l’Albanie: Gjasula (66eme) et T.Xhaka (78eme) pour l’Albanie: AucuneLloris (cap) () – Pavard (), Varane (), Lenglet (), L.Hernandez () puis Digne (80eme) - Tolisso (), Matuidi () - Coman () puis Ikoné (77eme), Griezmann (), Lemar () - Giroud (: Areola (g), Maignan (g), Umtiti, Guendouzi, Ben Yedder, Dubois, N’Zonzi, M.Sissoko, Fekir, Zouma: D.DeschampsStrakosha () – Ismajli (), Xhimshiti (), Mavraj (cap) () - Hysaj (), Ramadani () puis Gjasula (53eme), Abrashi () puis T.Xhaka (73eme), Roshi () - Bare () - Uzuni (), Balaj () puis Cikalleshi (62eme): Berisha (g), Hoxha (g), Lenjani, Veseli, Qose, Manaj, Binaku, Dermaku, Kumbulla: E.Raja