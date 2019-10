Qualifs Euro 2020 : La Suisse punie par le Danemark, la Bosnie-Herzégovine en balade contre la Finlande

Après avoir obtenu les meilleures situations, la Suisse s’est fait surprendre au Danemark ce samedi (1-0) et se retrouve désormais sans joker dans le groupe D des éliminatoires pour l’Euro 2020. La Bosnie-Herzégovine est toujours dans le coup après avoir corrigé la Finlande (4-1).

Kasper Schmeichel infranchissable



BUT pour le Danemark et Poulsen sur une jolie contre-attaque !

Danemark 1️⃣-0️⃣ Suisse#lequipeFOOT pic.twitter.com/9xqhDNeVDg



— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 12, 2019

La Roumanie s’est montrée patiente

Que de regrets pour la Suisse. Après s’être procurée les meilleures situations au Danemark, la Nati s’est fait punir par Yussuf Poulsen sur un contre en fin de match ce samedi (84eme) et a concédé une défaite problématique dans la course à la qualification pour l’Euro 2020 (1-0). Les hommes de Vladimir Petkovic restent ainsi 3emes du groupe D, quatre points derrière l’Irlande, tenue en échec en Géorgie plus tôt dans la journée (0-0), et le Danemark. Les Suisses sont toujours maîtres de leur destin et terminerait à coup sûr parmi les deux premiers de leur poule en cas de carton plein sur leurs trois derniers matchs.Même si la Nati, victorieuse de son groupe de Ligue des Nations à l’automne dernier, sait déjà qu’elle disposera au pire d’une deuxième chance lors des barrages de mars prochain.Les Suisses, qui n’ont manqué qu’un seul grand tournoi depuis 2006, ont pourtant tout fait pour s’imposer à Copenhague, dans une ambiance bouillante. Même privés de Xherdan Shaqiri sur blessure, ils se sont créé les meilleures situations. Mais Kasper Schmeichel a sorti le grand jeu pour garder sa cage inviolée.Admir Mehmedi a aussi buté sur le portier danois (34eme), avant de vendanger un face-à-face (49eme). A force de gâcher des occasions, la Suisse s’est exposée. Thomas Delaney (55eme) et Martin Braithwaite (82eme) ont manqué le cadre d’un cheveu de la tête. Poulsen a lui réglé la mire. Lancé idéalement par une inspiration géniale de Christian Eriksen, l’attaquant du RB Leipzig n’a pas tremblé pour ajuster Yann Sommer (1-0, 84eme). La Danemark a derrière tenu jusqu’au bout, non sans une dernière parade de Schmeichel, pour repousser un ballon dévié malencontreusement par Delaney vers son propre but (94eme). Le point final d’une prestation majuscule.Décevante pour l’instant, la Bosnie-Herzégovine s’est laissé un espoir de qualification avec son large succès sur la Finlande (4-1). Les coéquipiers de Teemu Pukki, resté muet après avoir inscrit 5 buts sur les quatre derniers matchs de qualification, ont ainsi perdu leurs premiers points de la campagne contre un adversaire autre que l’Italie. Entré en jeu pour pallier la sortie sur blessure d’Edin Visca, Izet Hajrovic a ouvert le score à la demi-heure (1-0, 29eme). Miralem Pjanic a ensuite inscrit un doublé, avec un but sur penalty (2-0, 37eme) puis un autre d’un enchaînement délicieux (3-0, 58eme). Joel Pohjanpalo a sauvé l’honneur en fin de match (4-1, 79eme), après le quatrième but bosnien signé Armin Hodzic (4-0, 73eme).Longtemps tenue en échec aux Îles Féroé malgré une domination sans partage (28 tirs et 11 cadrés), la Roumanie a déroulé dans le dernier quart d’heure (0-3), grâce notamment au 6eme but de Claudiu Keseru dans ces éliminatoires. Elle est virtuellement 2eme du groupe F, avant le déplacement de la Suède à Malte.Qualifs Euro 2020 : Mauvaise opération de l’Irlande, accrochée en Géorgie