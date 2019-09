Qualifs Euro 2020 : La France décroche un succès tranquille face à Andorre

Ultra-dominatrice de bout en bout, l’équipe de France a logiquement pris le meilleur sur une vaillante mais limitée formation d’Andorre ce mardi (3-0). Kingsley Coman, Clément Lenglet et Wissam Ben Yedder ont chacun inscrit un but.

Le debrief

L’instant T :

Contre l’Albanie (4-1), Antoine Griezmann avait expédié son penalty sur la transversale. Ce mardi, le Barcelonais a bénéficié d’un nouveau coup de pied de réparation. Mais sa tentative a été repoussée par Josep Gomes (28eme). « Grizou » a donc raté deux penalties en l’espace de trois jours. Cela mérite d’être relevé, même si ces échecs n’ont pas empêché la France de s’imposer à chaque fois.

Les buts

Les tops et les flops

Kingsley COMAN (7)

Moussa SISSOKO (7)

Clément LENGLET (6)

La feuille de match

FRANCE - ANDORRE : 3-0

France

Andorre

Les Bleus disputaient ce mardi soir le centième match de leur histoire au Stade de France. Et pour célébrer l’occasion, ils ont offert aux quelque 55 000 spectateurs présents dans les tribunes de l’enceinte dionysienne un net succès contre Andorre (3-0). Face à un adversaire recroquevillé dans sa moitié de terrain et très discipliné, les Français sont entrés timidement dans la partie. Mais si les Andorrans n’avaient cédé qu’à la 89eme minute samedi dernier en Turquie (1-0), ils ont cette fois craqué juste après le quart d’heure de jeu. Bien servi par Jonathan Ikoné, Kingsley Coman ne s’est ainsi pas fait prier pour inscrire son troisième but en deux matchs (18eme).La faute, notamment, à un nouvel échec d’Antoine Griezmann sur penalty (28eme).L’ancien Colchonero s’est néanmoins rattrapé dès le début du second acte en distillant une merveille de centre à destination de Clément Lenglet qui, de la tête, a marqué le premier but de sa carrière en bleu (52eme). Les vagues françaises se sont multipliées, le portier de la petite principauté pyrénéenne a été sauvé à deux reprises par sa barre (67eme, 70eme) et c’est finalement Wissam Ben Yedder , entré en fin de rencontre, qui a alourdi la marque (91eme). Opposés à un adversaire valeureux et qui n’a jamais lâché en dépit de la défaite qui se dessinait, les hommes de Didier Deschamps ont été, il est vrai, un peu moins enthousiasmants qu’il y a trois jours. Mais l’objectif a été atteint, sans trembler qui plus est. Toujours au coude à coude avec la Turquie dans son groupe,Le déplacement en terres islandaises, prévu le 11 octobre prochain, pourrait donc permettre à Raphaël Varane et ses coéquipiers de faire un très grand pas vers la qualification pour l’Euro 2020.La France ouvre le score ! Jonathan Ikoné perce plein axe et sert Kingsley Coman dans la profondeur. L’ailier du Bayern Munich prend la défense andorrane de vitesse et marque du droit !Les Bleus font le break ! Antoine Griezmann se charge de tirer un coup-franc légèrement excentré et délivre un centre millimétré en direction de Clément Lenglet. La tête de l’ancien Nancéien fait mouche !La France prend le large ! Nabil Fekir se charge de tirer directement un coup-franc. Josep Gomes repousse, mais Wissam Ben Yedder suit bien et conclut de près !L’homme fort de ces deux matchs de septembre, c’est lui. Auteur d’un doublé contre l’Albanie (4-1), Kingsley Coman a encore trouvé le chemin des filets ce mardi (18eme). Le Bavarois a encore été très en vue sur le front de l’attaque, où sa pointe de vitesse et ses qualités de percussion ont fait florès. Il aurait pu s’offrir un nouveau doublé, mais sa reprise à bout portant a été repoussée par la transversale (70eme).Cantonné au banc des remplaçants samedi dernier, Moussa Sissoko a été préféré à Blaise Matuidi pour affronter Andorre. Associé à Corentin Tolisso dans l’entrejeu, l’ancien Toulousain a été globalement propre dans ses transmissions et n’a pas hésité à se projeter vers l’avant, en s’appuyant sur sa faculté à casser les lignes. Il a trouvé la barre adverse de la tête (67eme).Petit à petit, Clément Lenglet est en train de faire son nid aux côtés de Raphaël Varane. Jamais mis en difficulté - ce qui, au vu de l’opposition, n’était pas vraiment surprenant -, le défenseur barcelonais a dégagé une grande sérénité. Il s’est aussi illustré en doublant la mise de la tête (52eme).Temps clément – Pelouse en bon état: M.Balakin () (: Coman (18eme), Lenglet (52eme), Ben Yedder (91eme) pour la France: C.Rubio (51eme) pour Andorre: AucuneLloris (cap) () – Dubois (), Varane (), Lenglet (), Digne () - Tolisso (), Sissoko () - Coman () puis Fekir (85eme), Griezmann (), Ikoné () puis Lemar (63eme) - Giroud () puis Ben Yedder (72eme): Areola (g), Maignan (g), Pavard, Guendouzi, Matuidi, Nzonzi, Zouma, L.Hernandez: D.DeschampsGomes () – C.Rubio (), Llovera (), Lima (cap) (), San Nicolas () - Clemente () puis J.Rubio (80eme), Vales (), Rebés (), Cervos () - Vieira () puis Moreno (85eme), C.Martinez () puis Alaez (69eme): Pires (g), E.Garcia, A.Martinez, Sanchez, Ferré, Gomez, M.Garcia, Rodriguez: K.Alvarez