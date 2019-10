Qualifs Euro 2020 : La Belgique et la Russie avec une balle de match, les Pays-Bas et la Croatie sans filet

La Belgique et la Russie pourraient composer leur billet pour l’Euro 2020 dès jeudi. Les Pays-Bas et la Croatie accueilleront eux des concurrents directs, respectivement l’Irlande du Nord et la Hongrie, pour la qualification dans leur groupe.

Groupe C : Les Pays-Bas sous pression







Biélorussie - Estonie (18h00)

Pays-Bas - Irlande du Nord (20h45)











Groupe E : Défaite interdite pour la Croatie



Slovaquie - Pays de Galles (20h45)



Croatie - Hongrie (20h45)



Groupe F : La Pologne pour s’envoler



Lettonie - Pologne (20h45)



Macédoine du Nord - Slovénie (20h45)



Autriche - Israël (20h45)



Groupe I : La Belgique et la Russie premiers qualifiés ?



Kazakhstan - Chypre (16h00)



Russie - Ecosse (20h45)



Belgique - Saint-Marin (20h45)





Rassurés par leurs deux succès en Allemagne (2-4) et en Estonie (0-4) lors du rassemblement de septembre, les Pays-Bas doivent enchaîner ce jeudi contre l’Irlande du Nord à domicile (20h45). Les Néerlandais comptent pour l’instant trois points de retard et un match en moins par rapport à leur adversaire du soir. D’où l’obligation pour les Oranje de s’imposer pour rester maîtres de leur destin. « Nous sommes meilleurs que l’Irlande du Nord, a certifié Ronald Koeman. Nous avons plus de qualités footballistiques. Mais cela ne veut pas dire que ce sera un match facile. J’admire leur détermination et leur engagement lorsqu’ils jouent ce genre de match. (…)» Les Nord-Irlandais se verraient eux continuer à jouer les trouble-fêtes dans cette poule, à l’image du sélectionneur Michael O’Neill : « Nous devons trouver un moyen de prendre quatre points (sur la double confrontation avec les Pays-Bas), que ce soit avec un nul à l’extérieur avant un match pour nous à Belfast ou essayer de gagner le match à Rotterdam. Ce sont les défis que nous affrontons. »Leader de sa poule, la Croatie reste pourtant sur une énorme contre-performance, un nul en Azebaïdjan (1-1), qui n’avait jusque-là pris aucun point dans cette campagne de qualification. Les vice-champions du monde en titre n’ont ainsi pas le droit à l’erreur avec la réception de la Hongrie ce jeudi (20h45). Avec un succès, ils prendraient quatre points d’avance sur le 3eme et feraient un grand pas vers la qualification. En revanche, un nul, ou pire une défaite, pourrait tout relancer dans ce groupe.A coup sûr une soirée qui marquera un tournant.En tête avec deux points d’avance d’une poule ultra-homogène, la Pologne n’est a priori pas en danger en Lettonie. Les Lettons n’ont pas encore pris le moindre point dans cette campagne de qualification, après n’avoir gagné aucun match dans leur groupe Ligue D de la Ligue des Nations.Pendant ce temps-là, tous ses poursuivants, qui se tiennent en trois points, s’affronteront ce jeudi. Pour l’instant 2eme, la Slovénie se rendra en Macédoine du Nord, qui reviendrait à hauteur de son adversaire en cas de succès. L’Autriche accueillera de son côté Israël, dirigée par un Autrichien, Andreas Herzog. robert lewandowski pologne[/caption]La Belgique et la Russie pourraient être les premiers en Europe à composter leur billet pour la phase finale de l’Euro 2020. Les Diables Rouges pourraient même recevoir leur ticket dans l’après-midi, en cas de match nul entre le Kazakhstan et Chypre (16h00). Sinon, ils n’auront qu’à attendre la réception de Saint-Marin et obtenir une victoire qui a tout d’une formalité contre une sélection qui ne compte aucun point ni aucun but marqué au compteur, tout en en ayant encaissé 28.Les Russes pourraient imiter les hommes de Roberto Martinez avec une victoire à domicile contre l’Ecosse, à condition qu’il n’y ait pas de vainqueur entre le Kazakhstan et Chypre.