Qualifs Euro 2020 : La Belgique cartonne en Russie et s’assure la première place

"Messi n’a pas cet avantage en Ligue des champions"

Thiago Silva : « Messi tente de forcer l’arbitre à lui donner des situations de coup franc dangereuses. (...) En Ligue des Champions, il n’a pas cet avantage parce que les arbitres sont plus durs. Mais en Espagne, ou avec l’Argentine... » (ESPN) pic.twitter.com/Bfkyc4khzN — Actu Foot (@ActuFoot_) November 16, 2019

Le défenseur du Paris Saint-Germain a accusé la Pulga d'voir influencé les décisions de l'arbitre, néo-zélandais Matthew Conger, à plusieurs reprises dans ce match. "Il (Messi) tente de l'influencer pour avoir des situations sur coup franc dangereuses. Ce n'est pas une excuse. On a parlé avec des joueurs qui jouent en Espagne. Il cherche à contrôler le jeu, c'est difficile vu que l'arbitre doit siffler des actions qui existent vraiment", a indiqué Silva dans des propos relayés par Globo Esporte."Si c'était Casemiro, on aurait dit: 'Lui, c'est un méchant, ça ne vaut rien.' On est otage de cette situation. Les arbitres doivent arrêter avec ça. Il n'a pas cet avantage en Ligue des champions parce que les arbitres sont plus sévères, poursuit-il. On ne le voit pas essayer de commander autant. Mais en Espagne, ou avec l'Argentine, surtout dans un pays qui n'est pas connu pour le football (l'Arabie saoudite). Il y a des arbitres qu'on ne connait pas bien et qui, par admiration, peuvent siffler un peu plus de son côté. Comme nous, on n'avait pas Neymar, on est désavantagé." L'ancien défenseur Milanais n'a pas manqué de déplorer l'altercation entre son entraîneur, Tite et Messi : "Il est l'une des personnalités les plus admirées du football, et il a demandé à Tite de se taire. Quelle que soit la rivalité, l'éducation doit venir en priorité. Il voulait commander le jeu, il s'est disputé avec l'arbitre, et l'arbitre a continué de rire. L'admiration doit être mise de côté".