Qualifs Euro 2020 : Jonathan Ikoné, Lucas Digne et Léo Dubois titulaires... Les compos de France - Andorre

Invité sur le plateau de Franceinfo ce mardi, Noël Le Graët a estimé qu'il ne fallait pas arrêter les matchs à cause d'insultes à caractère homophobes, tout en prônant la plus grande fermeté face aux cris racistes. Pour Roxana Maracineanu, qui a réagi quelques heures plus tard, il n'y a pas lieu de distinguer ces formes de discrimination.

Maracineanu : « Noël Le Graët m'a fait un procès en légitimité »

Cela fait maintenant plusieurs jours que Noël Le Graët et Roxana Maracineanu, visiblement en désaccord sur la posture à adopter face aux comportements à caractère homophobe dans les stades, se répondent par médias interposés. Présent au micro de Franceinfo ce mardi matin, le président FFF s'est prononcé contre l'arrêt des matchs à cause de ce motif.« La position qu'a prise Noël Le Graët en faisant une différenciation entre homophobie et racisme est erronée, » a de son côté affirmé la ministre des Sports (propos rapportés par l'AFP), avant d'inviter le dirigeant de la fédération nationale à « prendre sa part de responsabilité dans la lutte contre toutes les discriminations en général. »Le distinguo entre homophobie et racisme n'a donc aucune raison d'être aux yeux de la membre du gouvernement,« Pour être claire, Noël Le Graët m'a fait un procès en légitimité dès que j'en ai parlé, a-t-elle remarqué. Que ce soit une femme qui parle de football, une nageuse qui parle de football... Oui, mon rôle de pouvoir public, mon rôle de ministre, c'est de veiller à la protection de tous nos citoyens. »