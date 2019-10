Qualifs Euro 2020 : Dominateurs, les Bleus tenus en échec par la Turquie

Dominatrice, l'équipe de France a pensé avoir fait le plus dur avec un nouveau but d'Olivier Giroud. Mais les Bleus se sont fait rattraper à dix minutes de la fin (1-1) et restent deuxièmes de leur groupe.

La feuille de match

FRANCE - TURQUIE : 1-1

France

Turquie

Temps pluvieux – Pelouse excellente: M.Brych (ALL) (: Giroud (73eme) pour la France - Ayhan (80eme) pour la Turquie: Hernandez (48eme), Griezmann (80eme) pour la France – Tosun (84eme), Karaman (86eme) et Kahveci (86eme) pour la Turquie: AucuneMandanda (5) – Pavard (), Varane (cap) (), Lenglet (), L.Hernandez () – Tolisso (), M.Sissoko () – Coman () puis Ikoné (88eme), Griezmann (), Matuidi () puis Lemar (76eme) – Ben Yedder () puis Giroud (71eme): Areola (g), Maignan (g), Kimpembe, Ndombélé, Zouma, Digne, Sidibé, Pléa: D.DeschampsGünok () – Celik () puis Ayhan (52eme), Demiral (), Soyücü (), Meras () - Tufan () puis Tosun (80eme), Tekdemir (), Yokuslu () puis Calhanoglu (46eme,)– Kahveci (), Yilmaz (cap) (), Karaman (: Bolat (g), Cakir (g), Belözoglu, Bayram, Yazici, Kabak, Ünal, Sangaré, Türüc: S.Günes