Qualifs Euro 2020 : Chaîne, groupes, stats… Tout ce qu’il faut savoir sur France - Andorre

Absent des deux derniers rassemblements de l'équipe de France, Steve Mandanda explique dans La Provence ne pas connaitre son futur en sélection. Le gardien de l’OM, champion du monde en 2018, vise toutefois l’Euro 2020.

Mandanda vise clairement l’Euro 2020

Ce n’était pas seulement ponctuel pour Steve Mandanda. Absent du groupe France pour le dernier rassemblement de la saison passée, le gardien de l’OM (34 ans, 28 sélections) n’a pas été convoqué pour celui de septembre. Didier Deschamps lui a ainsi préféré Alphonse Areola (26 ans) et Mike Maignan (24 ans) pour accompagner Hugo Lloris, dont ils incarnent la succession à terme. Mais Mandanda croit à un possible retour chez les Bleus et à un statut de doublure du gardien de Tottenham s’il retrouve son meilleur niveau en club avec Marseille . « Sincèrement, je ne sais pas comment ça va se passer pour la sélection, souffle-t-il dans un entretien diffusé par La Provence ce lundi.Je ne me projette pas, je ne pense pas au futur. »La situation des gardiens pourrait néanmoins être fluide dans les mois à venir. Prêté au Real Madrid par le PSG, Areola y jouera a priori le rôle de doublure de Thibaut Courtois et devrait bénéficier d’un temps de jeu minimal, au moins en Liga et en Ligue des Champions. A moins que Zinedine Zidane n’opte pour une rotation entre ses gardiens sur les deux compétitions majeures de la saison pour les Merengue. Le cas Areola pourrait ainsi rouvrir la porte des Bleus à Mandanda, au moins pour l’Euro 2020, que le champion du monde 2018 vise clairement. « C’est l’objectif de tout footballeur de haut niveau, mais ça passera par mes performances avec l’OM.La priorité, c’est l’OM, qui peut me permettre de retrouver la sélection, en étant régulier. Dès lors que j’aurai fait mon maximum et tout donné pour mon club, la décision ne m’appartiendra plus. » De toutes les campagnes depuis l’Euro 2008, ce serait toutefois un vrai passage de témoin de ne pas retrouver Mandanda chez les Bleus en juin prochain. A son âge, il serait probablement définitif.