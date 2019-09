Qualifs Euro 2020 : Chaîne, groupes, stats… Tout ce qu’il faut savoir sur France - Albanie

Les Espoirs camerounais seront face à leur destin cet après-midi, au stade Omnisports de Yaoundé. Les joueurs qu’entraine Rigobert Song accueillent la Tunisie, en match aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de leur catégorie. Dans la tête des Lioncaux camerounais, il s’agit d’un match à ne pas perdre. Même si affronter les Tunisiens ne devrait pas être une simple partie de plaisir. « C’est un grand adversaire que nous allons affronter. Je pense qu’à ce niveau de la compétition nous n’avons pas besoin de nous poser la question de savoir qui est en face de nous ? Tout ce qui importe aujourd’hui, c’est de tout donner sur le terrain pour remporter d’abord ce match à domicile », explique Samuel Oum Gwet, capitaine camerounais, sociétaire du SC Rheindorf Altach en Autriche. Il faudra donc faire attention. Surtout que ‘équipe locale n’a pas assez d’informations sur son adversaire. « Nous ne connaissons pas assez la Tunisie, avoue Rigobert Song. Nous n’avons pas eu l’opportunité de voire cette équipe jouer. Mais nous connaissons quelques-uns de leurs joueurs. Nous savons que le football magrébin est assez différent de ce que nous connaissons en Afrique. Nous savons comment ils se comportent. Nous avons travaillé à pouvoir les contrer sur le terrain ». Si le réservoir camerounais est suffisamment profond pour que le niveau ne baisse pas subitement, il y aura de sacrés choix à faire pour composer le onze de départ. « Le plus important pour nous, c’est d’avoir la meilleure équipe sur le terrain pour gagner ce match à domicile et garantir nos chances de qualification. Nous nous concentrons sur la façon d’aborder ce match. Nous devons contrôler le jeu et marquer des buts. Je sais que ce ne sera pas facile, mais j’ai confiance en mes joueurs qui chaque jour me démontrent leur envie de qualifier notre pays », conclue le sélectionneur camerounais.