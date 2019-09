Qualifs Euro 2020 : Cartons pour l'Angleterre et le Portugal, l'Islande lâche la France et la Turquie

Contre respectivement le Kosovo (5-3) et la Lituanie (1-5), l'Angleterre et le Portugal ont régalé lors de cette 6eme journée des qualifications de l'Euro 2020. Dans le groupe de la France, si la Turquie a gagné en Moldavie (0-4), l'Islande a été battue en Albanie (4-2) et lâche le duo de tête.

Plus d'informations à venir.