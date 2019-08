PSG : Zagre signe à Monaco

Lyon affrontera le Zenit Saint-Pétersbourg, le Benfica Lisbonne et le RB Leipzig à l'occasion de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un « groupe difficile » aux yeux de Sylvinho, alors que Jason Denayer estime que cela aurait pu être « pire ».

Sylvinho

(entraîneur de Lyon) :

Jason Denayer

(défenseur de Lyon) :

« Avant tout, jouer une compétition comme la Champions League, c'est exceptionnel. Accompagner ses joueurs, avec ce protocole... c'est magnifique. Toutes les équipes qui se qualifient pour cette compétition sont de grandes équipes. Elles méritent d'être là. C'est un groupe difficile mais je suis content. Je n'ai pas de préférence. On doit prendre du plaisir à jouer ce genre de compétition, qui sera belle et difficile. C'est sûr que c'est bien de franchir le plus de tours mais il faut aussi prendre du plaisir. Il faudra embarquer tout le monde : joueur, staff et public. »« On tombe dans groupe assez favorable même si ce sont de très bonnes équipes. On aurait pu avoir pire. C'est jouable si on joue notre meilleur foot et qu'on donne le meilleur de nous même. On a toujours envie de jouer des grosses équipes mais on voit aussi qu'on a l'opportunité de sortir de ce groupe, donc on voit le sportif aussi. »Source : site officiel de l'OL