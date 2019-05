PSG : Vers un départ de Thiago Motta ?

Selon les informations du Parisien, Thiago Motta, l’entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, serait sur le départ. Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec le club de la Capitale, l'ex-international italien se rapprocherait de la sortie. L'ancien Barcelonais et Milanais ne serait pas sur la même longueur d'onde que sa direction.

Une relation inexistante avec Antero Henrique



En poste depuis l’été dernier, Thiago Motta (36 ans) ne devrait pas faire de vieux os comme entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain , l’ancien milieu de terrain de la Squadra Azzurra envisagerait aujourd’hui de mettre un terme à sa mission au terme de cette saison 2018-2019. Selon nos confrères du Parisien, le natif de São Bernardo do Campo se rapprocherait progressivement de la sortie. Sa décision définitive ne serait pas prise, mais on se dirigerait bel et bien vers un divorce. Aujourd’hui, l’ancien joueur du FC Barcelone et de l’Inter Milan ne serait plus sur la même longueur d’onde que sa direction.A en croire les informations du quotidien francilien, Thiago Motta serait notamment déçu du manque de communication interne au sein de l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi. Depuis sa prise de fonctions, l’ex-sociétaire du Genoa n’aurait eu qu’une seule réunion avec le directeur sportif Antero Henrique . Après avoir clamé son envie de s’asseoir sur le banc de l’équipe première du PSG, le protégé d’Alessandro Canovi n’aurait plus peur d’envisager son avenir ailleurs. Quitte à prendre une année sabbatique pour achever sa propre formation. «», a indiqué son représentant qui pourrait potentiellement essayer de lui trouver une porte de sortie en Italie.